10 rzeczy, które warto wiedzieć przed nowym sezonem PŚ w skokach

1. Po raz pierwszy w historii inauguracja zostanie rozegrana na igelicie

Tego jeszcze nie grali. Ze względu na mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze układający kalendarz musieli się nieźle nagimnastykować. I zdecydowali, że Puchar Świata rozpocznie się w pierwszy weekend listopada, a zawodnicy zamiast lądować na śniegu, wylądują na... igelicie. Namiastką zimowego skakania mają być tory lodowe. Tak czy siak, to pierwszy taki przypadek w historii.

Skoki na igielicie zadebiutują w zimowym PŚ

2. To będzie najdłuższy sezon w historii

Początek w pierwszy weekend listopada, koniec na początku... kwietnia. Niemal równo pięć miesięcy. Tak długo Puchar Świata w skokach nie trwał jeszcze nigdy. Oczywiście, spora w tym zasługa piłkarzy, a konkretniej mistrzostw w Katarze. Po Wiśle zawodników czeka trzytygodniowa przerwa, a potem, po zmaganiach w Ruce, gdzie o zimową aurę raczej nie trzeba się martwić, dwutygodniowy rozbrat z pucharową rywalizacją. Kiedy jednak Puchar Świata się rozpędzi, to na dobre.



3. Jeden z konkursów zostanie rozegrany w... Prima Aprilis

Rekordowo wczesna inauguracja? No to finisz też będzie rekordowo późny. W przeszłości zdarzyło się już, że skoczkowie kończyli sezon ostatniego dnia marca, ale nigdy w kwietniu. Tym razem tak będzie. Finał w Planicy zaplanowano bowiem na niedzielę 2 kwietnia. Dzień wcześniej, w sobotę, przeprowadzona zostanie tradycyjna drużynówka. To wcale nie żart, choć wypadnie w Prima Aprilis. Pytanie, czy z wszystkich nie zażartuje aura, bo lata temu zdarzały się już zmagania w Planicy, kiedy śniegu było jak na lekarstwo.



4. Ryoyu Kobayashi może zostać pierwszym od 18 lat zawodnikiem, który dwa razy z rzędu zdobędzie Kryształową Kulę

Na początku XXI wieku przeżywaliśmy dominację Adama Małysza. Później przez dwa sezony – z naciskiem na 2004/05 – panował Janne Ahonen. To Fin jako ostatni dwa razy z rzędu sięgał po Kryształową Kulę. Później nie dokonały tego nawet austriackie gwiazdy – ani Thomas Morgenstern, ani Gregor Schlierenzauer. Zeszłej zimy rywalom odleciał Ryoyu Kobayashi. Japończyk jest także jednym z faworytów nadchodzącego sezonu. Będzie próbował po raz trzeci w karierze, a po raz drugi rok po roku wygrać klasyfikację generalną Pucharu Świata. Może być pierwszym, który to zrobi, po blisko dwóch dekadach.



5. Kamil Stoch ma szansę wyprzedzić Adama Małysza pod względem liczby zwycięstw

39 – to liczba zwycięstw w Pucharze Świata, jaką wykręcił Adam Małysz. Na 39 zatrzymał się też licznik Kamila Stocha. Zeszłej zimy nie wygrał ani razu. Ba, na podium stał tylko w grudniu w Klingenthal. Czy zawodnik, który pod względem sukcesów osiągniętych po ukończeniu 30. roku życia nie ma sobie równych, przegoni w nadchodzącym sezonie Małysza? A jeśli tak, to czy zbliży się do legendarnego Mattiego Nykaenena (46 wygranych konkursów)?

Kamil Stoch ma szasnę wyprzedzić Adama Małysza pod względem wygranych w PŚ

6. Po 19 latach Puchar Świata zostanie przeprowadzony na trzech kontynentach

Europa – to wiadomo. Azja? Nieprzespane nocy ze skokami w Sapporo, choć w poprzednich sezonach skoki na Okurayamie nie doszły do skutku. Ameryka Północna? Tego w kalendarzu nie było już dawno. Konkretnie od sezonu 2003/04, kiedy zawodnicy walczyli o pucharowe punkty w Salt Lake City. I z pewnością niezbyt dobrze tamte zmagania wspomina Adam Małysz, bo podczas jednego z treningów groźnie upadł. Tej zimy Puchar Świata po 19 latach wraca do Stanów Zjednoczonych. W drugi weekend skoczków czeka rywalizacja w Lake Placid.

Turniej Czterech Skoczni

7. Skoczkowie będą walczyć o punkty w... duetach

Latem w Rasnovie skoczkowie po raz pierwszy uczestniczyli w nietypowych zawodach drużynowych. Skakali nie w czwórkę i dwukrotnie, a we dwójkę i w trzech seriach. Po każdej eliminowane były najsłabsze zespoły. Teraz nowy format zostanie przetestowany w Pucharze Świata. Właśnie we wracającym do kalendarza Lake Placid czeka nas pierwszy w historii konkurs duetów.

Adam Małysz

8. Po raz pierwszy w historii zostanie rozegrany konkurs lotów kobiet

Jak nowości, to nowości. Kobiety latały już na skoczniach mamucich, ale nigdy nie w oficjalnych zawodach. Tej zimy to się zmieni. W Vikersund – na największym obiekcie świata – piętnaście najlepszych zawodniczek cyklu Raw Air, które ukończyły 18 lat, zmierzy się w pierwszym w historii konkursie lotów kobiet. Rekord Danieli Iraschko-Stolz (200 metrów) raczej nie przetrwa tej próby. A czy któraś ze skoczkiń zbliży się do rekordu mężczyzn? Ten od blisko sześciu lat wynosi 253,5 metra i należy do Austriaka Stefana Krafta.

Skoki narciarskie kobiet

9. Słoweńcy bez wicemistrza olimpijskiego. Po życiowym sezonie zakończył karierę

Jak nie Peter, to Domen. Cene nigdy nie był najmocniejszym z braci Prevców. Aż do zeszłej zimy. Zakończył sezon w czołowej "10" Pucharu Świata, wywalczył pierwsze miejsce, a na igrzyskach wraz z kolegami drużyny zdobył srebro. W finałowej próbie pofrunął na odległość 246 metrów i... to by było na tyle. 26-latek postanowił skupić się na studiach. Daje sobie jeszcze kilka miesięcy na zmianę decyzji, ale jak przyznaje, raczej go już nie zobaczymy w zawodach najwyższej rangi. Bardzo chętnie za to spełni się w roli przedskoczka na mamutach, będzie testował sprzęt, a może nawet poświęci badaniom nad nowym systemem kontroli kombinezonów.

Cene Prevc

10. Nowy trener Polaków w przeszłości zasłynął... podwójnym skokiem

Przed sezonem 2022/23 na stanowisku trenera reprezentacji Polski Michala Doleżala zastąpił Thomas Thurnbichler. Austriak rekordów może nie bił, medali nie zdobywał, ale lata temu zaimponował... podwójnym skokiem. Jako przedskoczek w Bischofshofen wylądował na buli, odbił się od zeskoku i poszybował poza punkt K. Nie ma wątpliwości, że to jego najsłynniejsza próba. Ale zapowiada się na bardzo dobrego trenera. Latem pod jego wodzą biało-czerwoni fruwali daleko i to bez "przystanku" w połowie zeskoku. Można czekać na zimę i naprawdę udane występy Polaków.

