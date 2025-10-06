5 powodów, dla których idziemy na Pure Powder i Ty też musisz!

Festiwale Pure Powder to największe w polsce imprezy łączące premiery filmów narciarskich z ciekawymi prelekcjami oraz mini-targami sprzętu organizowanymi jeszcze przed seansami. Najbliższa z imprez odbędzie się już ósmego października w Warszawie, a kolejne odpowiednio dziewiątego we Wrocławiu, dziesiątego w Katowicach, a cykl imprez zostanie zamknięty dwudziestego trzeciego października w Krakowie. Dlaczego nie może Cię zabrankąć na miejscu? Oto krótka lista naszych powodów:
01
Kozackie Premiery (na przykład od Matchstick Production)
1 h 2 min
Days of My Youth
Ekipa filmowa Matchstick Productions i najlepsi na świecie narciarze w niezwykłej dwuletniej produkcji. 24 miesiące spędzone w poszukiwaniu największej miłości - świeżego, białego puchu.
Podczas tegorocznej edycji Pure Powder Tour widzowie wprowadzą się w zimowy klimat dzięki premierowym filmom narciarskim z całego świata, z których wiele zobaczyć będzie można tylko podczas wydarzenia. Polską reprezentację stanowi “Northern Lines” Adama Łosińskiego, Bartka Baturo i Julii Frączek – opowieść o wyprawie łódką na arktyczne wyspy Norwegii w poszukiwaniu dziewiczych linii freeride’owych. Norwegia pojawi się też w produkcjach Jacoba Westera i Nikolaia Schirmera, znanych z epickich ujęć gór Tromso i jazdy bez wsparcia helikopterów. Z USA przyjadą jubileuszowe filmy legendarnych wytwórni – “Pressure Drop” od Teton Gravity Research oraz “After The Snowfall” od Matchstick Productions. Snowboardziści zobaczą dokument “In Cold Blood” o Victorze De Le Rue, czterokrotnym mistrzu Freeride World Tour.
02
Ciekawe prelekcje
Nie zabraknie też gości - wszystkie edycje festiwalu odwiedzi Zuza Witych, jedyna polska narciarka freeride’owa, rywalizująca w Pucharze Świata Freeride World Tour. W nadchodzącym sezonie Zuza planuje wystartować w pierwszych w historii oficjalnych Mistrzostwach Świata we freeridzie w Andorze. Gościem festiwali będzie także polska snowboardzistka Małgorzata Śniegórska, która po zeszłorocznym cyklu kwalifikacyjnym, w tym sezonie ma duże szanse zakwalifikować się do freeride’owego Pucharu Świata Freeride World Tour. Dodatkowo, o swoich narciarskich przygodach, życiu w kamperze zimą na pełen etat opowie Marcin Pośpiech - narciarz, który od wielu lat z sukcesami łączy sportową pasję z pracą zawodową. W ostatnich latach festiwal był też odwiedzany przez Andrzeja Bargiela, ale ponieważ Andrzej odpoczywa jeszcze po swoim historycznym zjeździe z Mount Everestu, raczej nie spotkacie go na miejscu w tym sezonie.
03
Targi sprzętu!
Pure Powder Tour to nie tylko filmy, ale także mini targi sprzętu narciarskiego i snowboardowego, na których spotkamy najbardziej zaangażowane marki branży – od legendarnych gigantów, takich jak Atomic, po mniejsze, wyspecjalizowane firmy. To idealna okazja, by przetestować nowinki sprzętowe, porozmawiać z ekspertami i znaleźć idealny zestaw na nadchodzący sezon. Wśród wystawców nie zabraknie też organizatorów wypraw i ekspedycji górskich, gotowych zabrać cię w najbardziej egzotyczne i dzikie zakątki świata. W tym roku oferty są bardziej kuszące niż kiedykolwiek, więc warto zajrzeć na targi i zaplanować zimową przygodę marzeń.
Konkursy
Pure Powder Tour to także emocjonujące konkursy z wyjątkowymi nagrodami, przygotowanymi specjalnie przez partnerów festiwalu. Na uczestników czekają narty z limitowanych kolekcji, unikalne akcesoria oraz vouchery na niezwykłe wyprawy i ekspedycje w najpiękniejsze góry świata. Łączna pula nagród przekracza kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc jest o co walczyć! Udział w konkursach jest możliwy wyłącznie dla posiadaczy biletów na festiwal, dlatego warto je zdobyć jak najszybciej. Pamiętaj – żeby wygrywać, trzeba grać, a Pure Powder Tour daje ku temu najlepszą okazję!
04
Integracja!
Pure Powder Tour to również wielkie spotkanie narciarskiej społeczności – miejsce, gdzie spotykają się wszyscy pasjonaci jazdy w puchu i górskich przygód. To pierwsza przed sezonem okazja, by zobaczyć znajomych z poprzednich zim, poznać nowych kompanów do wyjazdów i wspólnie nakręcić się na nadchodzące przygody. Atmosfera festiwalu sprzyja rozmowom, wymianie doświadczeń i planowaniu kolejnych wypraw – od Tatr po Alpy i dalej. A do tego te filmy – produkcje, które po prostu trzeba zobaczyć, bo pokazują esencję wolności, pasji i górskiego życia. Pure Powder Tour to start sezonu, którego nie można przegapić. Jeszcze raz przypominamy:
- 08.10.2025 - Warszawa, kino Wisła
- 09.10.2025 - Wrocław, kino Nowe Horyzonty
- 10.10.2025 - Katowice, kino Kosmos
- 23.10.2025 - Kraków, kino Kijów.Centrum
Bilety do nabycia wyłącznie na stronie organizatora: https://pure.powder.pl/pptour/