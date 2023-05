Pushing Forward - sezon 3: VX1000 - najbardziej wpływowa kamera deskorolki

Właśnie dlatego deskorolkowcy koronują króla VX1000. Oprócz doskonałego uchwytu do filmowania, lekkiej i eleganckiej konstrukcji, jest tam fantastyczny mikrofon rejestrujący popy, slide'y i grindy. VX1000 uchwycił złotą erę deskorolki na przełomie lat 90. i 2000. Jak zobaczycie w naszym najnowszym odcinku „Pushing Forward”, mimo że VX1000 pojawił się prawie 30 lat temu (w 1995 roku) to nadal jest używana do

, miejscówkę czy trik, a każdy z nich ma swój intymny związek z VX1000. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Weźmy ekipę Happy Medium z Arizony, GX1000 i innych filmowców, którzy pozostają oddani medium VX. Ponieważ ten dominujący format wideo przetrwał prawie trzy dekady, nie możemy powstrzymać się od pytania: „Jak coś nieumyślnie zaprojektowanego do jazdy na deskorolce może być najbardziej kultową kamerą do skateboardingu, jaką kiedykolwiek stworzono?”