Pushing Forward - sezon 3: deskorolka, a zdrowie psychiczne

Rozmowy z niesamowitymi organizacjami non-profit i tymi, które wykorzystują moc jazdy na deskorolce do poprawy zdrowia psychicznego, popychają dyskusję na ten niezwykle ważny temat. Słynny

, założył The Skatepark Foundation, która do tej pory zbudowała 600

w ciągu 20 lat. Wszystko po to, by ludzie mogli znaleźć miejsce, do którego należą, poznać podobnie myślących ludzi i rozwijać się w społeczności.