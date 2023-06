Najlepsze wydarzenie dla fanów fantastyki i nie tylko

Gdy ktoś zapyta o najpopularniejszy konwent w naszym kraju, zwykle to Pyrkon pierwszy przychodzi na myśl i nie bez powodu. To dzięki temu eventowi Poznań został okrzyknięty Polską Stolicą Fantastyki.

Kolejki niecierpliwych konwentowiczów ustawiały się po odbiór wejściówek już od czwartku, by w piątek, po odczekaniu w ochrzczonym przez pyrkonowiczów "Kolejkonie", wszyscy wkraczali na teren targów.

Dla nowych konwentowiczów wielkość Targów i ilość atrakcji w pierwszej chwili może być przytłaczająca. Ale jeśli chcecie się wybrać na Pyrkon pierwszy raz - nie martwcie się! Organizatorzy co roku przygotowują gazetki informacyjne z dokładną mapą i listą stoisk, oznaczenia były również na halach, a na każdym kroku można było zapytać o drogę pomocnego gżdacza.

Jedno jest pewne - integralną częścią Pyrkonu jest cosplay. Jak zawsze na każdym kroku można było spotkać konwentowiczów przebranych za postaci z niezliczonej ilości filmów, gier, książek, anime ale też obecne były osoby w strojach stworzonych według własnej fantazji. Na czas "Święta Fantastyki" osoby w przebraniach można spotkać również poza terenami targów. W tym czasie Jinx robiąca zakupy czy Kratos zamawiający jedzenie to zupełnie zwyczajny widok. Jeśli zastanawiacie się nad cosplayowym debiutem - Pyrkon jest miejscem doskonale się do tego nadającym. Tutaj nikt nikogo nie ocenia, a doświadczeni cosplayerzy ze Sceny Cosplayowej czy paneli służą radą, jak się doskonalić w tej sztuce.

