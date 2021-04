Jak stać się profesjonalnym esportowcem?

powoli wchodzi w kolejną fazę. Poznaliśmy już reprezentantów Polski, którzy niebawem zmierzą się w etapie międzynarodowym. Dzięki tym rozgrywkom wielu amatorów z całego świata po raz pierwszy będzie mogło posmakować życia progamera, ale na czym to tak naprawdę polega? I, co być może wydaje się ciekawszym pytaniem, jak w ogóle rozpocząć tę przygodę?

Pyth zakończył edukację w wieku 18 lat i już wtedy, na początku swojej przygody, potrafił spędzać w CS:GO nawet... 15 godzin dziennie. "Zasypiałem około 8:00 rano, budziłem się około 17:00 i wracałem do grania," wspomina. "Gdy jednak zdałem sobie sprawę, że mogę zbudować z tego prawdziwą karierę, to zmieniłem swoją dzienną rutynę i zacząłem myśleć jak profesjonalista."

Szwed znany jest przede wszystkim z umiejętności gry pod presją i wygrywania clutchy. Pokazał to m.in. w tym roku w rozgrywkach Red Bull Home Ground, albo jeszcze w czasach CS:GO. Kiedyś zasłynął z wygrywania akcji przeciwko Ninjas in Pyjamas, a dwa lata później występował już w barwach legendarnej drużyny. "Pokaż się ze swojej najmocniejszej strony, a ludzie zaczną cię zauważać. Nie ma tu jednak żadnej drogi na skróty – musisz stopniowo wspinać się po drabinie kariery. Poza tym, po prostu dobrze się baw, bo inaczej niczego nie osiągniesz."

W 2015 roku pyth zdecydował się na dość ryzykowny i drastyczny krok. Szwed postanowił przeprowadzić się wtedy do Kanady, by tam dołączyć do amerykańskiej organizacji Luminosity Gaming. "Nie miałem przez jakiś czas prawdziwej drużyny i wiedziałem, że muszę udowodnić swoją wartość. Wiele się wtedy nauczyłem. Wcześniej skupiałem się wyłącznie na strzelaniu i wysokich statystykach, ale nie komunikowałem się dobrze. Potem dopracowałem swoją grę drużynową i stałem się zdecydowanie lepszym członkiem zespołu." Ten odważny i jakże potrzebny ruch stanowił inspirację dla decyzji pytha o przesiadce z CS:GO na VALORANT. "Utknąłem w beznadziejnej pętli drużyn, w które zwyczajnie nie wierzyłem. Pomyślałem sobie, że muszę postawić wszystko na jedną kartę i stać się jednym z najlepszych zawodników na scenie VALORANT. To było ogromne, ale też wspaniałe wyzwanie."

