Dookoła świata z Quebonafide: 10 najlepszych teledysków

„Mieszkając w Ciechanowie nie wyjeżdżałem dużo dalej niż do Warszawy, dopiero w momencie, gdy zaczęliśmy koncertować to pojechaliśmy na pierwszy występ chyba do Puław, potem do Białej Podlaskiej, i tak zaczęliśmy eksplorować coraz mniej najpierw nasze podwórko, w skali mikro. A później to się robiło coraz bardziej makro” – opowiada Quebonafide. W skali makro był na pewno projekt

„Oh My Buddha”, Tajlandia

„Quebahombre”, Meksyk

Kręcił klip i sprawdzał, czy aby opinie o tym, że to niebezpieczne miejsce, są przesadzone. „Już po wylądowaniu z powrotem w Polsce cała ekipa wzięła głęboki oddech ulgi” – wspominał. „Na północy kraju zginęło 60 tysięcy ludzi na przestrzeni czterech lat, więc te liczby mówią same za siebie. Oczywiście Jukatan i sfery typowo turystyczne to jest inny świat, ale i tam przenikało sporo patologii” – mówił. Niech cię to jednak nie zrazi przed obejrzeniem poniższego teledysku, który pokazuje też inne – bo ludzkie i malownicze – oblicze Meksyku. Za słowami Quebonafide: „Dorobek kulturowy jest naprawdę wart obejrzenia”.

„Bollywood”, Indie

„Luís Nazário de Lima”, Brazylia

„Madagaskar”

„Changa”, RPA

Widoki widokami, ale przy okazji każdej podróży Quebonafide sprawdza też lokalne sceny muzyczne. „Czasem mieliśmy szczęście być bardzo blisko muzyki. Przykładem tego jest RPA, gdzie iFani pomógł nam zbliżyć się do ludzi, poznać ich kulturę i poglądy” – wspomina. Ifani to południowoafrykański emce, który wystąpił gościnnie w utworze „Changa” z „Egzotyki”. Do zobaczenia także w psychodelicznym klipie do tego numeru.

„Zorza”, Islandia

„Arabska noc”, Maroko

„Bumerang”, Australia

„To nie jest hip-hop”, USA