Quebonafide: Jak człowiek z księżyca żegna się z fanami

. Na koncie instagramowym jego wytwórni, Que Quality, pojawiła się wcześniej prośba, by nie psuć innym uczestnikom trasy Psycho Relations odbioru i nie spojlerować informacjami i nagraniami w internecie, bo „każda relacja to suma wydarzeń, które ją kształtują. (…) Pewnych historii nie da się opowiedzieć czy odtworzyć”. Na szczęście o tym, że to pożegnalne koncerty, Quebonafide poinformował już kilka miesięcy temu sam, kiedy ogłosił, że „trasa koncertowa, którą zagramy w przyszłym roku, będzie ostatnią, jaką zagram jako Quebonafide”.

Totalne jest więc też to jego pożegnanie pod hasłem Psycho Relations. „Po prostu przyjdziecie i zobaczycie” – zachęcał na nie swoich fanów, kiedy ruszała sprzedaż biletów. Specjalnie nawet nie musiał. Co prawda w lutym tego roku uaktywnił się na Twitterze jako @MłodyGrabus, ale wcześniej na dobre zniknął z Instagrama. Zostawiając ponad milion obserwujących bez dostępu do relacji ze swojego życia. Premiera dokumentu

Film dokumentalny o Quebonafide, jednym z najpopularniejszych i tajemniczych polskich raperów, to zapis jego podróży w głąb Azji, która zainspirowała go do pracy nad płytą „Romantic Psycho”.

udało mu się wyprzedać pierwszy koncert na trasie w Katowicach, kilka dni później także największą halę widowiskowo-sportową w naszym kraju, czyli Tauron Arenę w Krakowie. W następnej w kolejności Warszawie organizowane są aż dwa koncerty, bo chętnych jest tyle, by pomieścić dwukrotnie Torwar. Dalej Poznań – też sold out. Na koniec została Netto Arena w Szczecinie i Ergo Arena w Trójmieście. Jakakolwiek nie przyszłaby ostatecznie na nie widownia, dzieje się historyczna trasa, na której Quebonafide koncertowo wprowadza w życie słowa: „Żeby świat nie zapomniał tych chwil” (które na jego

siedem aren i hal. O wyższości jednak Psycho Relations nad trasą graną po wydaniu płyty „Soma 0,5mg” świadczy scenariusz tych pierwszych. Na swoje pożegnanie Quebonafide mógł ją najpierw ogłosić, a potem ruszyć w podróż z ekipą, jakiej nie widziała żadna polska scena. Zbudował jednak całe widowisko na sobie. To tournee to jest jego świat i plac zabaw.

Jestem człowiek z księżyca. Co jest po drugiej stronie? O to proszę nie pytać

Jestem człowiek z księżyca. Co jest po drugiej stronie? O to proszę nie pytać

Jestem człowiek z księżyca. Co jest po drugiej stronie? O to proszę nie pytać

Show, widowisko, spektakl – każde z tych słów mówi o tym, co się dzieje na Psycho Relations więcej niż samo „koncert”. Zaplanowane z rozmachem, z rozmachem wykonane, ale też nie wyreżyserowane do bólu. Pomiędzy kolejno granymi aktami, zmianami scen i gry aktorskiej było też miejsce na luźne rozmowy, a nawet odrobinę scenicznej spontaniczności. Były też niespodzianki typowo muzyczne – nowe utwory, w tym jeden szczególny, z

Na razie żegna się z nami jak tytułowy „CZŁOWIEKZKSIĘŻYCA” z jego ostatniej płyty. Już przez lata przyzwyczaił nas do tego, że wynosi artystyczną kreację na kosmiczny w naszym kraju poziom, kiedy zaś usiadł na koniec swojego koncertu w Krakowie na scenie, przed zapełnioną największą taką halą w naszym kraju, rozświetloną jeszcze latarkami telefonów, wyglądało to trochę tak, jakby faktycznie patrzył na wszystko ze swojego osobistego kosmosu. Tym bardziej, że chwili tej towarzyszyła piękna