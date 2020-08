„Quebonafide: Romantic Psycho Film”, czyli poznaj swojego idola

na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w niektórych komentarzach internautów przewijało się pytanie: „kim jest ten raper, że kręci się już o nim biografię?”. Wystarczyło jednak wczytać się lepiej w informację o filmie, by sprawdzić, że to nie biografia (

: „Skończyłem trasę EKO, chciałem tylko wieczny detoks / Śmierdzieliśmy groszem, wszędzie ten przeklęty fetor / Każdy machał łapą w górze jak maneki-neko / I poczułem szczęście wreszcie, to jak leczy mnie to, miód i mleko”.

Półka, książka, sad – to zresztą ukryci bohaterowie tego dokumentu. Na półce, tyle że tej sypialnianej, w pociągu, Quebonafide przemierza kolejne kilometry na Wschód, z książką w ręku (być może nawet jedną z tych, o których nawinie później w „Jesieni” na krążku „Romantic Psycho”: „Szczeniaku, życie to nie jest Wall Street / Wydałem ten twój łańcuch na książki”), w poszukiwaniu sadów, widoków i ludzi, którzy pomogą mu się znowu „stymulować tym, co do tej pory dobrze działało”. Czyli podróżą właśnie. „Ona jest dla mnie najwyższą formą wolności, najwyższą” – podkreśla.

, Quebonafide mówił, że uzależnił się od jeżdżenia po świecie i po wizycie w Meksyku, Indiach, Madagaskarze czy Islandii, chciałby zobaczyć jeszcze m.in. Rosję, Chiny, Mongolię… Udaje mu się to właśnie między „Somą 0,5mg” a „Romantic Psycho” – podróż Koleją Transsyberyjską, w której towarzyszy mu jego hypeman KrzyKrzysztof (należy mu się wyróżnienie za rolę drugoplanową) i bitmejker FORXST (piękne zdjęcia!), z jednej strony jest ciągiem dalszym planu, by „przed 30-tką zaliczyć wszystkie kraje”, ale przede wszystkim – wyprawą w głąb samego siebie, w poszukiwaniu pomysłów na nowy album, przed którym Quebonafide zawiesił sobie poprzeczkę „trzy razy wyżej niż wcześniej”.

Siedząc w kinie i przyglądając się tej podróży, widz ma niezwykłą okazję nie tyle podejrzenia wyprawy sławnego rapera od kulis (a oglądamy go m.in. w pociągu, zagrzybionym hotelu, podziemnym studiu nagrań i na pustyni), co przede wszystkim zobaczenia, jaki jest naprawdę. Z dala od sceny, na której jednak przyjmuje określoną pozę – gwiazdora, showmana, bożyszcza tłumów – i w momentach, które z wyobrażeniem fanów o sukcesie i życiu na pełnej petardzie nie mają nic wspólnego.

