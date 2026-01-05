© Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool
Bieganie
Jak przetrwać Quitter's Day i nie porzucić swoich postanowień noworocznych?
Quitter’s Day to moment, w którym entuzjazm po Nowym Roku zderza się z brutalną rzeczywistością, a większość z nas po raz pierwszy myśli o rzuceniu karnetu na siłownię w kąt.
01
Co to jest Quitter’s Day?
Pamiętasz ten stan 1 stycznia? Wielkie plany, nowa dieta, codzienne bieganie, zakupiony karnet na pobliską siłownię… Wszystko wydaje się proste, dopóki nie wrócisz do pracy lub na studia, nie dopadnie Cię zmęczenie i ciemność za oknem o 16:00. Wszyscy to znamy. Właśnie wtedy zza horyzontu wyłania się 9 stycznia, czyli Quitter’s Day, polski Dzień Rezygnacji, w którym nasze wykresy aktywności lecą pionowo w dół i zapominamy o swoich postanowieniach noworocznych. Termin ten został wymyślony przez ekipę ze Stravy, która przeanalizowała dane z milionów treningów swoich użytkowników i zauważyli pewną brutalną prawidłowość: motywacja w styczniu większości z nas znika szybciej, niż się pojawia.
02
Dlaczego akurat ta data?
Badania oparte na aktywnościach milionów ludzi pokazują, że dwa tygodnie to psychologiczna granica „wytrzymałości” na nowości. Pierwszy tydzień jedziemy na adrenalinie, w drugim zaczynamy szukać wymówek, a gdy nadejdzie kolejny piątek, tygodniowe zmęczenie bierze górę i po prostu odpuszczamy. W taki sposób nawet 80% wszystkich postanowień noworocznych idzie do lamusa.
Dla formalności, oto daty, w których potrzebna będzie szczególna czujność w nadchodzących latach:
- 2026: 9 stycznia
- 2027: 8 stycznia
- 2028: 14 stycznia
03
Jaki jest cel tego dnia?
Można by pomyśleć, że Quitter’s Day powstał po to, żebyśmy poczuli się gorzej, ale jest dokładnie na odwrót. Ten dzień ma być dla nas czerwoną lampką alarmową. Zamiast budzić się w lutym z poczuciem porażki, masz szansę zmierzyć się z postanowieniami już w połowie stycznia. Twoim zadaniem w ten krytyczny piątek nie jest zrobienie morderczego treningu życia, po którym nogi będą bolały przez kolejny miesiąc.
Twoim zadaniem jest nie zrezygnować, nie uciekać w wymówki.
Tylko tyle i aż tyle. Jeśli przetrwasz Dzień Rezygnacji, statystycznie masz znacznie większe szanse, że Twoje postanowienia przetrwają do wiosny i staną się nawykiem.
04
Dlaczego nie realizujemy postanowień noworocznych?
Analizy pokazują, że zazwyczaj wykładamy się na tych samych błędach. Dlaczego tak trudno nam wytrwać?
- Chcemy wszystkiego na raz. Zmiana diety, rzucenie palenia i nowe hobby w jednym czasie zwykle kończą się przeciążeniem. Rozsądniej wprowadzać zmiany stopniowo i wybierać cele, które są do utrzymania.
- Cele są zbyt abstrakcyjne. „Będę zdrowo żyć” brzmi dumnie, ale co to znaczy w wtorek o 19:00, gdy przypomina o sobie głód? Kiedy cel nie jest dobrze określony, mózg wybiera najprostszą drogę, czyli stare nawyki.
- Brak paliwa. Często narzucamy sobie rygory, które odbierają nam radość z życia. Jeśli jedynym powodem, dla którego biegasz, jest to, że „tak trzeba”, a nienawidzisz tego każdą komórką ciała, Quitter’s Day dopadnie Cię wcześniej czy później.
- Zbyt duża presja. Patrzymy na ludzi w social mediach, którzy robią formę w 30 dni, i myślimy, że u nas też tak będzie. Kiedy po tygodniu nie widzimy sześciopaku, motywacja ucieka.
05
Jak nie porzucić postanowień i przetrwać ten styczeń?
Jeśli chcesz pokonać Quitter’s Day, przestań się cisnąć. Zacznij ze sobą współpracować. Oto kilka sprawdzonych sposobów, żeby dociągnąć do celu:
- Zastosuj zasadę 1%. Nie musisz być od razu mistrzem świata. Bądź o 1% lepszy niż wczoraj. Jeśli nie masz siły na trening, zrób szybkie rozciąganie. To wystarczy, żeby podtrzymać nawyk.
- Zmień otoczenie, nie tylko nastawienie. Chcesz mniej podjadać? Nie kupuj chipsów „na zapas”. Chcesz rano biegać? Połóż buty przy łóżku. Ułatw sobie robienie dobrych rzeczy i utrudnij te złe.
- Znajdź frajdę w procesie. Wybierz aktywność, która daje Ci kopa. Jeśli siłownia Cię nudzi, sprawdź wspinaczkę, boks albo jogę. Postanowienia nie mają być karą.
- Grupowe wsparcie. Trudniej odpuścić, gdy wiesz, że kumpel czeka na Ciebie pod domem o 7:00 rano. Wspólna motywacja działa lepiej niż jakakolwiek aplikacja.
