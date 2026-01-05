Jak przetrwać Quitter's Day i nie porzucić swoich postanowień noworocznych?

Pamiętasz ten stan 1 stycznia? Wielkie plany, nowa dieta, codzienne bieganie, zakupiony karnet na pobliską siłownię… Wszystko wydaje się proste, dopóki nie wrócisz do pracy lub na studia, nie dopadnie Cię zmęczenie i ciemność za oknem o 16:00. Wszyscy to znamy. Właśnie wtedy zza horyzontu wyłania się 9 stycznia, czyli Quitter’s Day , polski Dzień Rezygnacji, w którym nasze wykresy aktywności lecą pionowo w dół i zapominamy o swoich postanowieniach noworocznych. Termin ten został wymyślony przez ekipę ze Stravy, która przeanalizowała dane z milionów treningów swoich użytkowników i zauważyli pewną brutalną prawidłowość: motywacja w styczniu większości z nas znika szybciej, niż się pojawia.