Żużel: ile wiesz o DPŚ i IMP? Rozwiąż quiz!

Sierpień będzie wyjątkowy dla kibiców żużla w Polsce ! W tym miesiącu zostanie zorganizowana finałowa runda Indywidualnych Mistrzostw Polski, która odbędzie się 15 sierpnia na torze w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawa medali pozostaje nadal otwarta, więc kibice mogą spodziewać się wielkich emocji. Na czele klasyfikacji generalnej znajduje się obecnie zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin, Kacper Woryna. Zawodnik pochodzący z Rybnika ma na swoim koncie aż 26 punktów, a aż 18 z nich zebrał podczas drugiej rundy w Bydgoszczy, gdzie był niepokonany!

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Tuż za nim znajdują się Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) oraz Patryk Dudek (PRES Grupa Deweloperska Toruń), którzy w dwóch turniejach uzbierali 22 “oczka”. Na straconej pozycji nie jest również Bartosz Zmarzlik, czyli aktualny indywidualny mistrz świata! W pierwszym turnieju zdobył aż 16 punktów, ale w Bydgoszczy mu zupełnie nie poszło, gdzie do swojego konta dopisał jedynie 4 “oczka”. Sześć punktów to strata, którą z pewnością jest w stanie odrobić, o ile pomogą mu okoliczności.

Maciej Janowski © Tomasz Charęza / Odrastudio

Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu odbywają się w naszym kraju od 1932 roku. Pierwsza edycja odbyła się w Mysłowicach. W ubiegłych latach zawody odbywały się w formacie jednodniowym, ale od 2021 roku postanowiono rozszerzyć tę imprezę na trzy rundy.

29 sierpnia 2026 roku na żużlowych kibiców czeka jeszcze inna, chyba nawet ważniejsza sprawa! Powraca bowiem Drużynowy Puchar Świata, który zostanie rozegrany na PGE Narodowym w Warszawie. Te zawody wyłonią z kolei najlepszą reprezentację narodową na świecie!

Ostatnią edycję Drużynowego Pucharu Świata rozegrano w 2023 roku we Wrocławiu. Do niespodzianki nie doszło i złoty medal zdobyła wtedy reprezentacja Polski. Łącznie nasza kadra triumfowała w tej imprezie aż 9 razy, bowiem na początku XXI wieku Drużynowy Puchar Świata odbywał się co roku. Teraz postanowiono, że ta impreza będzie organizowana co trzy lata, a w przerwie będzie się odbywał turniej Speedway of Nations.

Dominik Kubera © Przemysław Gąbka

Na ten moment nie wiemy, kto znajdzie się w kadrze reprezentacji Polski na zawody w Warszawie, ale zdecydowanie możemy się spodziewać Bartosza Zmarzlika, który jest przecież najlepszym żużlowcem na świecie. O pozostałe miejsca będą walczyć tacy zawodnicy jak Kacper Woryna, Patryk Dudek, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki czy Przemysław Pawlicki.

Przypomnijmy, że w Drużynowym Pucharze Świata obejrzymy cztery reprezentacje. Na PGE Narodowym w Warszawie wystąpi oczywiście reprezentacja Polski, ale także kadry Wielkiej Brytanii i Australii. Czwarta ekipa zostanie wyłoniona podczas drugiego półfinału, który zaplanowano na 7 sierpnia w Rydze. Gospodarze bardzo chcieliby sprawić niespodziankę i awansować do finału, ale prawdopodobnie o ostatnie miejsce powalczą Duńczycy i Szwedzi.