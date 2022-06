Jeździsz rowerem tylko do cukierni? Z tego wyścigu szybko się wycofasz

Mniej więcej za półtora miesiąca, 23 lipca rusza kolejna edycja Race Around Poland – najdłuższego kolarskiego wyścigu w Polsce. Choć można w nim wystartować i na 300 km, największy i najbardziej prestiżowy z wielu dystansów do wyboru liczy aż 3600 km. W trakcie tego ultrakolarskiego wyzwania trzeba pokonać ponad 30000 m przewyższenia, no i zamknąć się w limicie czasu wynoszącym 12 dni.

Dobrze liczysz. Do pokonania jest średnio 300 km/dzień. Żeby tego dokonać, jedzie się praktycznie non-stop. Można startować ze wsparciem lub bez, a nawet w sztafecie – żadna z tych opcji nie należy do łatwych. W ubiegłym roku, podczas pierwszej edycji wyścigu, z supportu korzystał Arvis Sprude. 35-latek z Łotwy, dla którego był to dopiero trzeci tego rodzaju start w życiu, wziął w nim udział z dwóch powodów. Po pierwsze, chciał wykorzystać ten wyścig, żeby zakwalifikować się na inne długodystansowe wyzwanie – Red Bull Trans-Siberian Extreme . Po drugie, jego celem było pobicie rekordu World UltraCycling Association w jeździe 7-dniowej. Arvis osiągnął oba cele, a my porozmawialiśmy z nim ciekawi, jak to jest jeździć po Polsce wszerz i wzdłuż niemal bez odpoczynku, przez prawie dwa tygodnie, w szalonym tempie.

Arvis Strude na trasie Race Around Poland © Damian Ługowski

Jak wspominasz ubiegłoroczny Race Around Poland?

Myślę, że Race Around Poland był punktem zwrotnym w mojej rowerowej karierze i wyścigach na dystansach ultra. To zawsze wiążę się ze słodkimi wspomnieniami i olbrzymim doświadczeniem, ale ten wyścig zmienił wszystko jeśli chodzi o moją przyszłość w ultrakolarstwie.

W jaki sposób?

Początkowo chciałem wystartować w Red Bull Trans-Siberian Extreme. Ale startując w Race Around Poland zakwalifikowałem się też do RAAM. Ze względu na to, że Red Bull Trans-Siberian Extreme się nie odbędzie, startuję w Race Across AMerica. Jestem wdzięczny organizatorom Race Around Poland, ponieważ to właśnie tam zdobyłem kwalifikację na ten wyścig.

Arvis Sprude na zjeździe © Damian Ługowski

Nic dziwnego, że teraz możesz startować nawet w najbardziej wymagających wyścigach ultra, skoro w Polsce pobiłeś rekord świata w największym dystansie pokonanym w ciągu siedmiu dni. Jak ci się udało przebyć 3023 km w 7 dni? To ponad 430 km dziennie!

Po pierwsze, wystartowałem właśnie z myślą o tym rekordzie. Sam wyścig początkowo był na drugim planie. Chciałem pobić rekord, a potem zobaczyć co będzie dalej. Nie martwiłem się o to, czy wygram, czy przegram. Po drugie, myślę, że miejsce, jakim jest Polska jest bardzo dobre do bicia rekordów, ponieważ drogi są całkiem niezłe. Oczywiście są trudne fragmenty, jak Tatry, ale jest też dużo płaskich miejsc – zupełnie jak na Łotwie. Czułem się trochę jak w domu, ale z dodatkiem gór.

Jaką strategię obiera się, żeby przejechać 430 km dziennie? Jedzie się jak najdalej się da w ciągu doby, czy przeciwnie, robi więcej przerw, a jeździ krócej?

Zawsze jechałem do 1:00 w nocy. Potem spałem przez godzinę lub półtora. A potem zaczynałem od nowa. W ciągu dnia robiłem dwie przerwy. Pierwszą około 11:00, albo koło południa. Wtedy zmieniałem ubranie i jadłem małe śniadanie. Cała przerwa trwała około 30 minut – nie dłużej. Drugi raz zatrzymywałem się wieczorem. Zjadałem kolację i przebierałem się w ubrania do jazdy nocnej. W sumie w ciągu dnia zatrzymywałem się może na godzinę, żeby jak najwięcej czasu zachować na spanie, ponieważ każdej doby musisz na nowo wsiąść na rower i od początku czuć się świetnie.

Agata Wójcikiewicz - zwyciężczyni w kat. solo unspupported © Damian Ługowski

Czy to było najcięższe wyzwanie, żeby codziennie przejechać jak największy dystans?

Liczba kilometrów do pokonania każdego dnia to nie jest najtrudniejsza część wyzwania. Najtrudniej jest chodzić spać dokładnie wtedy, kiedy masz na to czas. Jeśli dużo jeździsz, to bywa, że w pewnym momencie w ciągu dnia zaczynasz być bardzo zmęczony. I to jest najtrudniejsze – spać tylko wtedy kiedy zatrzymujesz się na sen. To prawdziwe piekło! Kilometry lecą bardzo szybko, ponieważ jedziesz po drodze, której w większości nie znasz. Zmieniają się miejsca, masz coraz to nowe doświadczenia itd. O wiele łatwiej jest jeździć w nowych miejscach, niż u siebie, koło domu. Wyobraź sobie, że trenujesz tylko na jednej drodze - cały czas się nudzisz. W Polsce nie znałem dróg i to sprawiło, że ten wyścig był dla mnie o wiele łatwiejszy.

Jaki moment był najlepszy?

Było wiele dobrych momentów. Przede wszystkim wjazd w Tatry był dla mnie wyjątkowy, ponieważ bardzo mi się tam podobało. Jednym z najlepszych momentów był również ten, w którym mój team zgubił mnie na osiem godzin, a ja musiałem skombinować wodę do picia. Zapytałem o nią ludzi spotkanych przy drodze, więc piłem wodę prosto z ogrodowego węża. No i linia mety – to najlepszy moment ze wszystkich, kiedy wiesz, że kończysz ze świetnym wynikiem.

Patrycja Kuter i Jarosław Kędziorek w RAP jechali na tandemie © Damian Ługowski

A który moment był najgorszy?

Najgorszy był odcinek po bruku. Nie pamiętam nazwy tego miejsca, ale to było gdzieś w zachodniej Polsce. Droga prowadziła przez las i była pełna kocich łbów – okropna. Nikt nie powiedział, żebym zabrał na ten odcinek rower MTB. (śmiech)

Z tego co mówisz wynika, że miałeś czas trochę porozglądać się na boki.

To zawsze jest możliwe, ponieważ nie jest to ani bardzo szybka jazda, ani w peletonie. Jest czas, żeby pooglądać różne ciekawe miejsca. Zawsze myślałem, że cała Polska jest taka jak wzdłuż drogi, którą się jedzie z Łotwy do Niemiec. Kiedy tak ją traktowałem, wydawało mi się, że w Polsce jest dużo nudnych miejsc. Po Race Around Poland zmieniłem zdanie. Od tamtej pory, kiedy ktoś mnie pyta o to gdzie pojechać na rower poza Łotwę, ale niezbyt daleko, to zawsze mówię, że nie ma lepszego miejsca niż Polska. Jest tu wiele miejsc do zwiedzania, a nie tylko autostrada.

Arvis Sprude w Czorsztynie © Damian Ługowski

Jak długo zajmuje przygotowanie do takiego wyścigu? Całe życie?

Myślę, że to zależy od celu. Ja wybrałem się na ten wyścig po to, żeby pobić rekord. Przygotowania rozpocząłem sześć miesięcy wcześniej. Nie chodzi tylko o jazdę. Musisz trenować też inne mięśnie i wykonać szereg testów fizycznych. Myślę, że 6 miesięcy to minimum – zwłaszcza jeśli mierzysz wysoko. Ale oczywiście jeśli na co dzień jeździsz tylko na kawę, a potem wracasz do domu i myślisz, że za sześć miesięcy przejedziesz ponad 3000 km, to chyba jest to błędne założenie. To oczywiście możliwe, ale równie dobrze jak to, że po tego rodzaju doświadczeniu nigdy nie będziesz chcieć wrócić na rower. Trzeba zacząć od krótszych dystansów jak 300 km, co też można zrobić podczas Race Around Poland, a potem dokładać po trochu – nabyć doświadczenia. Jeśli jeździsz 50-60 km dziennie i stwierdzisz, że chcesz przejechać Race Around Poland na dystansie 3600 km, pewnie zejdziesz z trasy po dwóch, trzech dniach.

Oprócz różnych dystansów, jest też kilka różnych opcji udziału. Jedną z głównych różnic jej start bez supportu i ze wsparciem. Jakie są główne różnice z perspektywy uczestnika i wysiłku jaki musi włożyć w wyścig?

Jeśli jeździsz z supportem, nie musisz się martwić o różne rzeczy, których potrzebujesz w trakcie wyścigu. Nie musisz się zatrzymywać na stacjach, czy przy sklepach żeby zdobyć wodę, albo jedzenie. Nie musisz samodzielnie rozwiązywać problemów z rowerem. No i możesz mieć więcej niż jeden rower. Może masz mniej czasu, żeby coś obejrzeć i zrobić zdjęcie, ale dla mnie to bardziej interesująca forma udziału, ponieważ można się skupić przede wszystkim na wyniku. Twoja ekipa pracuje z tobą, dostarcza ci jedzenie i wodę, a także dba o sprzęt. Nie potrzebujesz zastanawiać się, gdzie będziesz spać, bo możesz spać dokładnie tam, gdzie się zatrzymasz – w samochodzie, czy kamperze ekipy. Dlatego jest to łatwiejsze, ale jednocześnie dużo bardziej kosztowne. Musisz zapłacić za paliwo, a także więcej wydać na jedzenie, bo ekipa też musi jeść.

Arvis podczas przerwy © Damian Ługowski

Teraz będziesz się ścigał w Race Across AMerica. To będzie twój pierwszy raz. Jak sądzisz, jak będzie?

Tak to będzie mój pierwszy raz. Zawsze marzyłem o tym wyścigu, ale Red Bull Trans-Siberia był na pierwszym miejscu. Wcześniej startowałem w wyścigach UCI, byłem kolarzem szosowym i kiedy dowiedziałem się o nim, zacząłem uprawiać ultracycling. Wystartowałem w Race Around Poland żeby zdobyć doświadczenie i kwalifikację. Niespodziewanie to otworzyło moją drogę do wyścigu moich marzeń. Za tydzień będę już przemierzał na rowerze Amerykę. Wyścig ma 3000 mil, to około 5000 km. Limit na ukończenie to 12 dni. Zaczyna się w Los Angeles, a kończy w Indianapolis. Myślę, że jestem gotowy, ponieważ sezon rozpocząłem od przygotowań do Red Bull Trans-Siberia. Jedyne, co się zmieniło to data. Dlatego fizycznie czuję, że jestem gotowy. Choć sądzę, że będzie trudniej. Red Bull Trans-Siberia jest dłuższy, ale chyba nie aż tak trudny.

