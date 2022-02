Race Craft - Zobacz kulisy MXGP 2021!

Zostać Mistrzem Świata MXGP to marzenie każdego motocrossowego zawodnika już od dziecka oraz największe wyróżnienie w branży. Wiąże się z wieczną chwałą, ogromną sławą i oczywiście sowitym wynagrodzeniem. Nic więc dziwnego, że chętnych do sięgnięcia po tytuł co roku nie brakuje. Żeby wygrać najważniejszą serię motocrossową na świecie trzeba jednak wiele poświęcić i wiele się nacierpieć. W telewizji widzimy tylko wyścigi podczas, których zawodnicy zostawiają serce na torze dając z siebie i ze swoich motocykli wszystko. Za kulisami dzieje się jednak dużo więcej...