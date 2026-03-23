© VCARB/Red Bull Content Pool
F1

F1: Nowe, wyjątkowe barwy Racing Bulls na GP Japonii

Racing Bulls wjechali do Tokio z rozmachem, prezentując wyjątkowe, nowe barwy bolidu tuż przed Grand Prix Japonii. i przyciągając uwagę fanów oraz mediów.
Autor: Paul Keith
Przeczytasz w 3 minPublished on

Visa Cash App Racing Bulls byli jedną z głównych atrakcji Red Bull Tokyo Drift — wydarzenia celebrującego japońską kulturę motoryzacyjną w Shibuyi, dzielnicy znanej z neonów, butików, sklepów z elektroniką i jednego z najsłynniejszych przejść dla pieszych na świecie.
"Mad" Mike Whiddett driftuje podczas Red Bull Tokyo Drift

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Red Bull uczcił tętniącą życiem japońską scenę undergroundowej motoryzacji, prezentując ponad 500 starannie wyselekcjonowanych, zmodyfikowanych aut oraz pokazy precyzyjnej jazdy. Na ulicach pojawili się m.in. legenda driftu „Mad” Mike Whiddett — także za kierownicą przerobionego do driftu Red Bull Mini — oraz 16-letni wschodzący talent Hiroya Minowa.

Japońskie inspiracje za malowaniem bolidu Racing Bulls F1

W centrum uwagi znaleźli się kierowcy Formuły 1Liam Lawson i Arvid Lindblad, którzy zaprezentowali nowe stroje zespołu inspirowane limitowaną puszką Red Bull Spring Edition i motywem sakury — spektakularnego kwitnienia wiśni i migdałowców w Japonii.
Liam Lawson i Arvid Lindblad pozują w nowych barwach VCARB na GP Japonii

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Projekt powstał we współpracy z uznanym japońskim artystą kaligrafii Bisenem Aoyagim. Charakterystyczne barwy zespołu zyskały nową interpretację — w odważnej palecie bieli, czerwieni i srebra. Całość uzupełnia nowy strój z hasłem „Give You Wiiings” zapisanym dynamiczną kaligrafią w stylu shodō.
„Kaligrafia potrafi uchwycić ruch w jednym pociągnięciu — tak jak wyścigi zamykają prędkość w jednym kluczowym momencie” — mówi Bisen Aoyagi. Artysta odpowiada także za oprawę garażu zespołu w Suzuce i pojawi się na Grand Prix Japonii, by spotkać się z kibicami.
„Inspiracją były dla mnie kwitnące wiśnie i japońska kultura. Chciałem stworzyć projekt, który na samochodzie będzie jednocześnie mocny, elegancki i pełen życia” — dodaje.
Bliższe spojrzenie na przednie skrzydło

© VCARB/Red Bull Content Pool

Samochody, którymi będą ścigać się Liam Lawson i Arvid Lindblad

© VCARB / Red Bull Content Pool

Special details can be seen across the car

© VCARB/Red Bull Content Pool

Przykład japońskiej kaligrafii shodo na samochodzie F1

© VCARB/Red Bull Content Pool

© VCARB/Red Bull Content Pool

© VCARB/Red Bull Content Pool

Oprócz spotkania z Lawsonem i Lindbladem, Red Bull Tokyo Drift przyciągnął też kierowców rezerwowych F1 — Yukiego Tsunodę i Ayumu Iwasę, aktualnego mistrza Super Formuły. Na miejscu pojawili się również Minowa, „Mad” Mike oraz kierowca WRC Takamoto Katsuta, który dopiero co sięgnął po swoje pierwsze zwycięstwo w WRC podczas Rajdu Safari w Kenii.
Lawson i Lindblad dołączają do kierowców Red Bull Tokyo Drift

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Odważny design spotyka kulturę Tokyo Drift

Peter Bayer, dyrektor generalny Visa Cash App Racing Bulls, nie krył entuzjazmu przed debiutem nowego malowania. „Jako zespół zawsze szukamy sposobów, by łączyć się z młodymi fanami i kulturami, które kształtują nasz sport” — powiedział. „Prezentacja tego wyjątkowego malowania i nowego stroju właśnie w Tokio, przed tak zaangażowaną publicznością Red Bull Tokyo Drift, czyni ten moment jeszcze bardziej wyjątkowym”.
Kolejnym przystankiem dla Visa Cash App Racing Bulls będzie Suzuka i Grand Prix Japonii. Wcześniej jednak bolid w malowaniu Red Bull Spring Edition wyjedzie na ulice Tokio, odwiedzając najbardziej ikoniczne miejsca miasta — od rzeki Meguro po Tokyo Tower — w scenerii kwitnących wiśni, które idealnie oddają klimat tej pory roku.

F1
Drift
Formula Racing

Kup kolekcję