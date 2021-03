Raczki w górach zimą

zimowe są coraz bardziej popularne wśród turystów, także tych, którzy do tej pory cieszyli się górami tylko latem. Górskie szlaki zimą potrafią nam zaoferować prawdziwą przygodę. Nierzadko jednak prosty szlak który doskonale znamy z letniej wycieczki zimą zamienia się w prawdziwą wyrypę. Jak przygotować się do zimowej turystyki górskiej?

Raczki - mały ale wariat!

patrzyła dość nieufnie. Jednak widząc jak bardzo rozwija się rynek raczków oraz jaką wygodę one dają - wiele osób przekonało się do tej nowości.

Raczki, to sprzęt stosunkowo nowy. Do niedawna chodziło się tylko w rakach, a na raczki większość

Raczki, czy raki?

Jaka jest różnica między raczkami, a rakami? Zasadnicza! Wszystko zależy od tego, do czego będziesz chciał ich użyć, jaką turystykę uprawiasz oraz jakie są warunki w górach. Najpierw omówmy starszego brata raczków, czyli:

Kiedy przydadzą się raki?