Radomił Poziom Gomółka o swoim zdjęciu z półfinału Red Bull Illume 2023

Fotografia to nieodłączny element deskorolki. W Polsce nie możemy narzekać na brak dobrych fotografów w branży. Ostatnio zdjęcie pochodzącego z Zakopanego Pozioma trafiło do półfinału międzynarodowego konkursu Red Bull Illume . W związku z tym postanowiliśmy zadać mu kilka pytań.

narodziło się we mnie już z momentem dostania aparatu na komunię lecz niechęć rodziców do kupowania mi kolejnych klisz skutecznie uśmierciła pasję na lata. Fascynacja zatrzymywaniem obrazu odrodziła się w czasie, gdy powoli zaczynałem ogarniać więcej na deskorolce. To był okres pierwszych nagrywek i foto sesji deskorolkowych.

czy Tomek Gotfryd i wielu innych. Do tego dochodziły zdjęcia robione na zawodach przez różnych twórców. Z czasem wielu fotografów zostało moimi przyjaciółmi. Też w pewnym momencie trochę starych znajomych zabrało się za fotki ponieważ był wtedy okres mody na bycie fotografem, przez co wiele osób ujawniło swój talent. Nawet w 2012 i 2013 roku byłem w gronie organizatorów największego w Polsce festiwalu fotografii sportów wyczynowych Fishaj Festiwal, co zaowocowało kilkoma nowymi znajomościami w branży... lecz nadal nie miałem aparatu.

i z początku przez długi czas nie widziałem sensu fotografowania czegoś innego. To było dla mnie oczywiste. Najpierw mało z tego publikowałem i zdjęcia po prostu wysyłałem osobom, które na nich były, przez co dużo materiału z tego okresu zaginęło.

Fotografia powstała w 2014, gdy sam miałem szczyt formy, a okoliczności powstania zdjęcia były takie, że wybraliśmy się zwyczajnie na deskę, gdzie Mateusz zabrał ze sobą kamerę, a ja aparat. Nigdy nie zapomnę satysfakcji po zobaczeniu wywołanego zdjęcia, bo udało mi się uchwycić idealny moment, a w tym okresie to był naprawdę fart. Brak ostrości na fotce to już był mniej istotny problem. Z nowszych zdjęć ciężko mi wybrać ulubione ponieważ cały czas staram się rozwijać i iść do przodu.

Przejdźmy do Twojego zdjęcia z konkursu Red Bull Illume. Skąd pomysł na wzięcie udziału w konkursie? Jaka jest historia fotografii, która dostała się do półfinału?

