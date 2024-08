Oczywiście, że pamiętam, bo to zarazem moje pierwsze zdjęcie w historii. Od razu gdy przyszła mi paczka z radzieckim Zenitem 3M, poleciałem po najtańszą kliszę. Podbiłem przy okazji zapytać o parę wskazówek do Japcoka, który był wtedy właścicielem Grindbox Skateshop i poleciałem na zakopiańskiego bowla. Pierwszą fotografią był fs boardslide Damiana Niklińskiego na wąskim murku ze skateparkowych schodów. Co do oceny to wiadomo - fota nie była dobra, ale wykorzystałem „naturalną ramkę” z przestrzeni pomiędzy barierkami plus kadr był dość bliski zasadzie trójpodziału, o której wtedy nie miałem pojęcia, więc zawsze to coś. Zdjęcie to ma dla mnie sporą wartość sentymentalną, więc mniej krytycznie na nie patrzę.