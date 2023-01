Jak radzić sobie z popołudniowym spadkiem energii?

Jeśli organizm doświadcza braku energii, możesz go oszukać stymulując swój mózg. Już dekady temu badania wykazywały, że muzyka potrafi wpływać na nasze ciało. To, że słysząc ulubiony kawałek prawie od razu zwiększamy głośność, a następnie zaczynamy go sobie nucić, albo tupać nóżką nadążając za rytmem, to nie przypadek. W zależności od rodzaju muzyki i naszych preferencji, organizm reprezentuje różne reakcje. Naukowcy mówią nie tylko o poprawie nastroju, czynieniu nas szczęśliwszymi czy budzeniu w nas innych pozytywnych emocji. Okazuje się, że muzyka stymulując układ nerwowy, potrafi też wspierać procesy fizykochemiczne zachodzące w organizmie - łagodzić ból, rozwijać pamięć, umiejętności motoryczne, poprawia koncentrację, ale też, co zaskakujące potrafi przywracać równowagę regulując i wspierając czynności wegetatywne. Dlatego gdy dopada cię popołudniowy zjazd w pracy, wrzuć na słuchawki konkretną nutę i działaj dalej.