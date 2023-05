Rafał Haj. Człowiek, u którego zaczyna się żużel

Nikomu nie trzeba uświadamiać, jak ważny w motosporcie jest sprzęt. Bez rozwoju technologicznego i ciągłego postępu, nie byłoby emocji i rekordów. Speedway to szczególna dyscyplina, w której jeszcze stosunkowo niedawno dostęp do podzespołów był ograniczony. Dziś to się zmieniło, między innymi dzięki takim ludziom, jak Rafał Haj. Były żużlowiec, wieloletni mechanik, dziś dystrybutor, opowiedział nam o ewolucji, którą obserwuje od trzech dekad, współpracy z Maciejem Janowskim i Gregiem Hancockiem, oraz o roli, jaką sprzęt odgrywa w żużlu

Rafał, laureaci programu Red Bull Juniorskie Asy będą mogli uzbroić u ciebie swój sprzęt na kolejny sezon. Wszyscy wiedzą, że „u Haja” można dostać wszystko, co potrzebne do skompletowania żużlowego parku maszyn. A jak „Haj” dostał się do żużla?

Po sąsiedzku (śmiech)! Moja przygoda z żużlem zaczęła się ponad trzy dekady temu, dokładnie w 1991 roku, dość naturalnie, bo… mieszkałem bardzo blisko wrocławskiego stadionu. Do tego sportu dosłownie przyciągnął mnie huk motocykli! Co kilka dni słyszałem w domu potężny hałas, więc wiadomo było, że pewnego razu zechcę sprawdzić, skąd pochodzi. Pamiętajmy, że to były zupełnie inne czasy, w Polsce zmieniały się epoki, ale nadal było szaro i przaśnie, także w sporcie. Wszystko, co wykraczało poza tę szarzyznę, w naturalny sposób intrygowało. Jak dzisiaj to wspominam, to się uśmiecham, ale to była moja młodość.

Zajrzałeś w końcu na stadion i…?

I zostałem na trzydzieści lat. Najpierw trafiłem do szkółki żużlowej, potem zdałem licencję i stałem się zawodnikiem. Reprezentowałem trzy kluby, jednak trzeba przyznać, ten etap życia skończyłem stosunkowo szybko. Ale speedway to coś, co uzależnia i trzyma przy sobie przez całe życie. Jak raz w to wejdziesz, zostajesz na dobre. Chciałem być przy tym sporcie i przy motocyklach, więc zostałem mechanikiem. Pierwszy swój sezon przepracowałem z Jackiem Krzyżaniakiem, potem był rok u Roberta Dadosa i… 15 lat z Gregiem Hancockiem! Teraz najbliżej współpracuję z Maciejem Janowskim, ale chętnie pomagam też kilku młodszym zawodnikom.

Rafał Haj © Piotr Wieczorek Sprzęt jest szalenie ważny, może nawet szczególnie u juniorów

Hancock to wielki czempion, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii. Towarzyszyłeś mu przy trzech, z jego czterech tytułów mistrza świata. Czego uczy 15 lat z takim gościem?

Wszystkiego. To jest gigant – sportowy, mentalny, ale także osobowościowy. Na każdej płaszczyźnie był wzorem i można było się od niego naprawdę dużo nauczyć. Niewielu potrafiłoby, przy tak znakomitych osiągnięciach, zachować naturalność i normalność. Greg nigdy się nie zmienił i praca z nim zawsze była wielkim wyzwaniem, swego rodzaju nobilitacją, ale też niezmiennie dobrą zabawą. Ciężko znaleźć słowa, by opisać jego zasługi i doświadczenie. Nikt, poza nim, nie rywalizował na najwyższym poziomie i nie sięgał po laury w takim wieku. Na niego czas nie działał, dlatego pobił wiele rekordów w Speedway Grand Prix: jest najstarszym mistrzem, najstarszym zwycięzcą rundy, ma na koncie najwięcej turniejów itp. Mega facet!

Mówisz o nim bardzo ciepło i z wielkim uśmiechem na twarzy…

Nie może być inaczej! Jestem mu bardzo wdzięczny, bo wielu rzeczy w moim życiu na pewno by nie było, gdyby nie Greg Hancock. Jak wspomniałem – byłem zwykłym chłopakiem, który mieszkał blisko toru żużlowego, a dzięki pracy z „Herbiem” zwiedziłem kawał świata, pomagałem mu na najsłynniejszych stadionach i naprawdę wiele się nauczyłem. Tak naprawdę, to nie zajmowałbym się tym, co teraz robię, gdyby nie Greg. Wiele lat przy nim otworzyło mi szereg możliwości. Poza tym, że pracowałem z wielkim mistrzem i mogłem codziennie przekonywać się, co stoi za sukcesem w sporcie, nawiązałem mnóstwo kontaktów, które pozwoliły mi rozkręcić biznes z częściami i materiałami eksploatacyjnymi. Gdybym siedział w warsztacie na stadionie, wszystko na pewno potoczyłoby się inaczej.

Hancock lubił eksperymentować w żużlu?

Bardzo! Uwielbiał to i sprawiało mu to autentyczną radość. Na każdą zimę kompletował zestaw nowinek technicznych, zabierał to wszystko co swojej ukochanej Kalifornii i tam testował, testował i testował w nieskończoność. To był jego sposób na progres w speedway’u, ale też wielka pasja. Ludzie nie wiedzą, ile czasu i energii poświęcał na to, by się rozwijać, niezależnie od tego, ile miał lat na karku. A razem z nim, tak naprawdę, rozwijał się żużel.

Haj i Janowski na meczu ligi szedzkiej © team janowski

Jak to rozumieć?

Weźmy pierwszy z brzegu przykład. Wszyscy oszaleli niedawno na punkcie kół kineo i opon bezdętkowych. Greg jeździł na tym już ponad 5 lat temu! I nikt nie był tym zainteresowany, wielu patrzyło na niego, jak na starego dziwaka. On jednak wiedział swoje i czuł, że to właściwa droga, choć przytrafiały się wpadki i ryzykując nowe rozwiązania stracił kilka punktów. Ale ważniejsze dla niego było to, żeby iść do przodu. Powtarzał, że kto w żużlu stoi w miejscu, ten się cofa.

Przyjemnie pracuje się w takim zespole?

Generalnie, to bardzo przyjemnie, bo wiedziałem, że robię coś ważnego, może nawet przełomowego. Ale to nie zawsze było łatwe, proste i przyjemne. Ile myśmy się z Bodziem (Bogusław Spólny, mechanik Hancocka – przyp. redakcji) namęczyli, żeby to działało, bo przecież stare opony mitas kompletnie nie były do tego przystosowane! Ale taki był Greg – jak coś postanowił, to trzeba było znaleźć rozwiązanie, a nie odpuszczać i wycofywać się z projektu.

Tylko doświadczeni zawodnicy tak potrafią?

Na pewno wszyscy powinni. Sprzęt jest szalenie ważny, może nawet szczególnie u juniorów. Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego po kilku rozmowach z Maćkiem, doszliśmy do wniosku, że warto tym młodszym zawodnikom dodatkowo pomóc. „Magic” robi dla młodszych kolegów ze Sparty bardzo dużo, pomaga im na treningach, podpowiada, tłumaczy i dzieli się swoim doświadczeniem. Długo rozmawia z juniorami, także o sprzęcie. Ja nie nauczę ich jeździć, ale mogę ułatwić dostęp do podzespołów, więc zdecydowałem się, by to zrobić. Wszyscy musimy troszczyć się o kolejne pokolenia polskich żużlowców.

Magic współpracuje z Rafałem od lat © Piotr Wieczorek

Wspomniałeś, że kontakty wypracowane razem z Hancockiem ułatwiły ci uruchomienie biznesu. Gdybym zechciał zostać żużlowcem, co mógłbym kupić w Rafał Haj Speedway Parts?

Wszystkie elementy, podzespoły i materiały eksploatacyjne potrzebne do budowy motocykla, od podwozia, przez koła i siodełko, po sprzęgło, łańcuchy itd. Mógłbyś się także ubrać, od stóp do głów. No, tylko ja już za ciebie nie wsiądę na motor i nie pojadę – to już musisz zrobić sam (śmiech).

Zaczynałeś trzy dekady temu. Jak zmienił się rynek i dostęp do sprzętu w tym czasie?

Nie wiem nawet, jak zacząć odpowiadać na to pytanie. Nie da się tych epok porównać, to dwa różne światy. Tuż po zmianie ustrojowej w Polsce, żużel był nadal sportem półamatorskim. Do klubu, jakimiś dziwnymi kanałami, docierała paczka części, na które było mnóstwo chętnych. Obowiązywała jasna hierarchia, starsi i lepsi zawodnicy mieli pierwszeństwo. Jak już coś zajechali, przejmowali to kolejni żużlowcy, a kiedy jakieś części już naprawdę nadawały się tylko na śmietnik – przejmowali je juniorzy i w warsztatach godzinami starali się doprowadzić je do stanu, który pozwoliłby im przejechać choćby kilka kółek. Oczywiście, z jednej strony to mega niekomfortowa sytuacja, ale były też pozytywy takiego stanu. Chłopaki uczyli się w ten sposób, poznawali swój sprzęt i kształcili w sobie etykę pracy.

A dzisiaj?

Dzisiaj jest zupełnie inaczej, co nie znaczy, że zawodnicy nie pracują! Ale zmieniły się akcenty. Części są dostępne na rynku i niemal każdy może dostać topowy sprzęt. Przewagi nad rywalami trzeba więc szukać w innych sferach – głównie w sobie. Teraz - takie jest moje zdanie – skoro technologia, jaką się dysponuje, jest bardzo porównywalna, zawodnik musi więcej wymagać od siebie. Patrzę na młodych chłopaków i nie mogę wyjść z podziwu, jak bardzo dbają o siebie i jak ciężko trenują poza torem. Jestem blisko Maćka Janowskiego i wiem, jak haruje przez cały rok, by być w optymalnej formie psychofizycznej. Dawniej tego nie było, to był inny sport…

2 min Maciej Janowski w Athlete Performance Center w Austrii Jedną z głównych nagród w programie Red Bull Juniorskie Asy jest wyjazd do APC w Austrii, gdzie testowali się wcześniej m.in. Max Verstappen, Lindsey Vonn, a niedawno też Maciej Janowski.

Kto robi części do motocykli żużlowych?

Bardzo ciekawy temat. Odpowiedź wynika ze specyfiki sportu żużlowego. To nie jest dyscyplina uprawiana powszechnie, co oczywiście powoduje, że produkcja masowa nie miałaby sensu. To nie enduro, które ludzie upalają na każdej szerokości geograficznej, więc największym koncernom opłaca się produkować tysiące silników, rozwijać technologię i inwestować w promocję. Speedway jest bardzo hermetycznym środowiskiem. Części i podzespoły produkują najczęściej firmy, które robią to od lat, ich zaangażowanie wynika zwykle z tradycji. To są często małe, rodzinne manufaktury we Włoszech, w Czechach, Anglii, ale także w Polsce. Sprzęgła robią głównie Brytyjczycy, ramy Czesi itd.

Jak się funkcjonuje w takich realiach?

Zdążyłem się przyzwyczaić, ale nie siedzę bezczynnie – tego nauczył mnie przecież Greg Hancock. Co roku jeżdżę na targi motoryzacyjne do Mediolanu. Wystawiają się tam wszystkie największe firmy świata. Dla nich speedway to kosmos, albo totalna nisza i żaden z wielkich producentów sam na pewno nie wpadnie na pomysł, by zrobić coś do żużla. Ale nie daję za wygraną, bo kto nie próbuje, ten na pewno niczego nie osiągnie. Podchodzę, rozmawiam i podpytuję, czy może firma X, która robi tarczki do sprzęgieł motocrossowych nie zechciałaby wyprodukować partii do speedway’a, a firma Y, zajmująca się inną działką, zrobiła coś dla mnie. I tak się to kręci. Generalnie żużlowcy najchętniej korzystają z części, które sprawdzają się od lat, ale – jak wspomniałem – nie można cały czas polegać na tym samym sprzęcie, by nie stać w miejscu.

