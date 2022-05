Rafał Modranka zrealizował marzenie wielu skejtów i sam zbudował minirampę

Własna

na podwórku to marzenie wielu skejtów. Udało się je zrealizować

, który opowiedział nam o kulisach jej powstania. Patrząc na to jak świetnie jeździ on na kątach, trzeba mieć na uwadze, że w najbliższym czasie może zrobić tam olbrzymi progres mając miejsce do treningów pod ręką. Już nie możemy doczekać się nagrywek z kolejnymi nowymi trikami w jego wykonaniu.