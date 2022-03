nie zawiódł poziomem trudności i widowiskowością, głównie za sprawą przepięknej walki o wszystkie stopnie podium, aż do mety ostatniego odcinka.

do samego końca mieli szanse na zwycięstwo w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jednak to dosiadający GasGas'a Sunderland utrzymał zwycięską passę z Dakaru i pokazał, że w najważniejszych momentach potrafi utrzymać szybkie tempo i dobrać odpowiednią taktykę.

Sam Sunderland, Pablo Quintanilla, Ricky Brabec i Matthias Walkner do samego końca mieli szanse na zwycięstwo w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jednak to dosiadający GasGas'a Sunderland utrzymał zwycięską passę z Dakaru i pokazał, że w najważniejszych momentach potrafi utrzymać szybkie tempo i dobrać odpowiednią taktykę.

Sam Sunderland, Pablo Quintanilla, Ricky Brabec i Matthias Walkner do samego końca mieli szanse na zwycięstwo w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jednak to dosiadający GasGas'a Sunderland utrzymał zwycięską passę z Dakaru i pokazał, że w najważniejszych momentach potrafi utrzymać szybkie tempo i dobrać odpowiednią taktykę.