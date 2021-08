Rajd Belgii pierwszy raz w WRC. Wygra Neuville czy kierowca Toyoty?

Rajd Ypres to jedna z ikon europejskich rajdów. Organizowana od 1965 roku impreza uchodzi za jedną z najbardziej wymagających na Starym Kontynencie. Wśród zwycięzców sprzed lat znajdziemy tak uznane gwiazdy jak Walter Röhrl, Bernard Darniche, Massimo Biasion, Patrick Snijers, Bruno Thiry, Henri Toivonen czy Kris Meeke, ale absolutnym rekordzistą pod względem liczby wygranych jest Freddy Loix, który triumfował aż 11-krotnie w latach 1996-2016. Aż dziwne, że dopiero w 2021 roku belgijski klasyk zadebiutuje w mistrzostwach świata. Ale dobrze, że wreszcie na trasę

Rajd Ypres to jedna z ikon europejskich rajdów. Organizowana od 1965 roku impreza uchodzi za jedną z najbardziej wymagających na Starym Kontynencie. Wśród zwycięzców sprzed lat znajdziemy tak uznane gwiazdy jak Walter Röhrl, Bernard Darniche, Massimo Biasion, Patrick Snijers, Bruno Thiry, Henri Toivonen czy Kris Meeke, ale absolutnym rekordzistą pod względem liczby wygranych jest Freddy Loix, który triumfował aż 11-krotnie w latach 1996-2016. Aż dziwne, że dopiero w 2021 roku belgijski klasyk zadebiutuje w mistrzostwach świata. Ale dobrze, że wreszcie na trasę Rajdu Belgii wyjadą najdoskonalsze rajdowe maszyny.

jest słynny nie tylko z powodu poprzednich edycji Rajdu Ypres, ale też z rozgrywanych w tej okolicy wiosennych klasyków kolarskich. Podjazd po kostce brukowej na górę Kemmelberg będzie sporym wyzwaniem nawet dla tak mocnych rajdówek, zwłaszcza, gdy spadnie deszcz. W sobotę znów osiem prób - tym razem do przejechania będzie 119,92 km.

Trasa Rajdu Belgii liczy 295,78 km i została podzielona na 20 prób sportowych. Osiem odcinków specjalnych i 135 km rywalizacji to zadanie dla kierowców i pilotów na piątek, a wszystko w promieniu 30 km od Ypres, gdzie w samym centrum znajduje się baza rajdu. Pierwszego dnia kierowcy zmierzą się z próbą-ikoną - oes Kemmelberg jest słynny nie tylko z powodu poprzednich edycji Rajdu Ypres, ale też z rozgrywanych w tej okolicy wiosennych klasyków kolarskich. Podjazd po kostce brukowej na górę Kemmelberg będzie sporym wyzwaniem nawet dla tak mocnych rajdówek, zwłaszcza, gdy spadnie deszcz. W sobotę znów osiem prób - tym razem do przejechania będzie 119,92 km.

Dwa pierwsze dni ścigania zaplanowano po asfaltowych drogach zachodniej Flandrii, a to oznacza dużo prostych oraz ciasne nawroty na skrzyżowaniach, gdzie może być naniesione sporo kurzu lub błota - w zależności od pogody. Do tego, wzdłuż prowadzących przez wiejskie tereny dróg, prowadzą liczne rowy melioracyjne, więc nawet delikatna wycieczka poza drogę może oznaczać koniec szans na dobry wynik. Margines błędu jest niewielki. A nie mniej liczne drewniane słupy też pomyłek nie wybaczają.

Niedziela będzie prawdziwym sprawdzianem cierpliwości, bo przed kierowcami blisko 300-kilometrowa podróż na wschód Belgii, w okolice granicy z Niemcami, gdzie mieści się legendarny tor Spa- Francorchamps , znany m.in. z Formuły 1. Całą trasę dojazdówki będą musieli pokonać w rajdówkach, a najlepsi za kierownicą usiądą przed 5 rano, by po trzygodzinnej jeździe rywalizować na dystansie nieco ponad 40 km, czyli około 11 procent dystansu dojazdówki.

