Rajd Belgii WRC, czyli pierwsza szansa Rovanpery na tytuł

Za nami już blisko dwie trzecie rajdowego sezonu 2022. Pierwszy rok hybrydowych rajdówek to dominacja jednego kierowcy - Kalle Rovanpera wygrał pięć z ośmiu do tej pory przeprowadzonych rund i z przewagą aż 94 punktów prowadzi w klasyfikacji generalnej. Młody Fin imponuje tym, jak szybko wskoczył na najwyższy poziom. W aucie najwyższej kategorii debiutował ledwie dwa lata temu, przed rokiem wygrał swoją pierwszą imprezę w WRC. Teraz wykorzystuje każdą nadarzającą się szansę, wystrzega się błędów i dominuje.

W Rajdzie Belgii może zapewnić sobie już mistrzowski tytuł. By tego dokonać musi pojechać rewelacyjnie i liczyć na nieco kłopotów największych rywali. Rovanpera zostanie mistrzem tylko wtedy, gdy w niedzielę w klasyfikacji kierowców będzie miał przynajmniej 121 punktów więcej od zawodnika na drugiej pozycji. Konieczne będzie zwycięstwo oraz co najmniej dwa dodatkowe punkty za Power Stage. Drugi warunek - żaden z jego rywali po dziewięciu rundach mistrzostw świata nie może mieć więcej niż 104 punkty. I choć wygrana oraz niemal komplet punktów Rovanpery nie byłyby niczym dziwnym, to katastrofę aż trzech konkurentów Fina do tytułu trudno sobie wyobrazić.

Najgroźniejszym kontrkandydatem wydaje się być Ott Tanak. Mistrz z 2019 roku zaczął się wreszcie dogadywać z rajdówką Hyundaia. Model i20 N Rally1 wciąż nie jest na takim poziomie, jakiego życzyliby sobie kierowcy tego zespołu, problemów organizacyjnych nie brakuje, ale Estończyk wygrał w tym sezonie już dwie rundy, w dwóch innych stawał na podium i gdyby nie dwa rajdy, których nie ukończył, walka z Rovanperą byłaby o wiele bardziej zacięta. A tak wydaje się, że Tanak ma po prostu największe szanse na to, by koronację młodego Fina opóźnić.

