WRC Rajd Chile, czyli powrót i wyprawa w nieznane zarazem

Ameryka Południowa po czterech latach przerwy wraca do kalendarza . Kiedyś zawsze witała cykl WRC z otwartymi ramionami i gorącymi kibicowskimi sercami. Niesamowite krajobrazy, wymagające trasy i życzliwa społeczność lokalna, dla której przejazdy rajdówek były rewelacyjną okazją do świętowania. W latach 80. kierowcy pojawiali się w Brazylii, aż 37 razy stawkę najlepszych zawodników gościła Argentyna, a w 2019 roku po raz pierwszy mierzono się z trasami w Chile. Zwyciężył wtedy Ott Tänak , który jeździł wówczas Toyotą Yaris WRC.

Rajd Chile 2023 - wyprawa w nieznane

Dla zawodników tegoroczny Rajd Chile to wyprawa de facto w nieznane. W najwyższej klasie mistrzostw świata mamy kompletnie nowe, hybrydowe rajdówki , a do tego trasa, która w tym roku liczy 320,98 km i jest podzielona na 16 odcinków specjalnych, w większości prowadzi po drogach, których przy poprzedniej wizycie w Chile nie jeżdżono. Nie zmieni się na pewno jedno - przy trasie możemy spodziewać się setek tysięcy entuzjastycznie reagujących kibiców.

WRC Rajd Chile 2019 - Sébastien Ogier © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Bazą rajdu oraz strefy serwisowej jest Concepción, drugie największe miasto Chile. Pierwsza styczność zawodników z fanami odbędzie się w czwartkowy wieczór w Los Ángeles, stolicy prowincji Biobío, gdzie zaplanowano uroczysty start. Rywalizacja o cenne sekundy zacznie się dzień później po technicznych, ale szybkich szutrowych drogach, które dają kierowcom sporo frajdy z jazdy. Piątkowy plan obejmuje 112,86 km rywalizacji i składa się z trzech odcinków specjalnych, każdy z nich będzie przejeżdżany dwa razy, a w połowie dnia zaplanowano wizytę w serwisie. Najpierw zawodnicy pojawią się na próbach Pulperia (19,77 km) i Rere (13,34 km), a następnie zmierzą się z Rio Claro, najdłuższym oesem dnia o długości 23,32 km.

W sobotę rajd przenosi się na południe, gdzie kierowcy i piloci zmierzą się z najdłuższym etapem rajdu. Przejazdy rozpoczną od Chivilingo (27,19 km), a następnie w planie mają Rio Lia (21,09 km) - to jedyny odcinek, który nie zmienił się od 2019 roku. Oes Maria de las Cruces (28,72 km) kończy się niemal nad Oceanem Spokojnym, a na każdej próbie załogi pojawią się dwukrotnie. W niedzielę zaplanowano szybkie odcinki specjalne Las Pataguas (13,20 km) i El Poñen (13,86 km), każdy przejeżdżany dwa razy. Drugi przejazd to oczywiście Wolf Power Stage, który jest szansą na cenne punkty bonusowe.

Coraz mniej niewiadomych

Do końca sezonu 2023 pozostały trzy rundy, w których maksymalnie zdobyć można 90 punktów. Matematyczne szanse ma aż czterech kierowców, ale w walce o tytuł liczą się wyłącznie reprezentanci Toyoty - Kalle Rovanperä oraz Elfyn Evans . Broniący tytułu Fin uzbierał do tej pory 200 punktów, Walijczyk ma ich o 33 mniej. Dalej są Thierry Neuville z Hyundaia (134 punkty) oraz Tänak (119 punktów), który w tym sezonie reprezentuje barwy M-Sportu. Estończyk od wiosennego Rajdu Chorwacji ani razu realnie nie walczył o zwycięstwo i musiałby się wydarzyć niesamowity cud, by w tym roku zdobył mistrzostwo. Belg z kolei imponuje regularnością, ale dwa rajdy bez punktów to za dużo, by myśleć o tytule. Szansę na pierwsze takie trofeum w tym roku odebrała mu awaria układu kierowniczego w Grecji.

Z toyotowego duetu faworytem do mistrzostwa jest Rovanperä. Prowadzi w cyklu, a na trasach wokół Akropolu pokazał pełnię swoich umiejętności oraz opanowanie, zdobył komplet punktów i powiększył przewagę o osiem punktów. Evans od początku sezonu jeździł solidnie, ale do gry o tytuł włączył się późno. Przełomem było dla niego zwycięstwo w Rajdzie Finlandii, a potem druga lokata w Grecji. Walijczyk musi gonić swojego kolegę z zespołu, co łatwe nie będzie. Tym bardziej, że Fin myli się najrzadziej z całej stawki.

“Damy z siebie wszystko i będziemy walczyć, dopóki nie stracimy szans. To wielkie wyzwanie, bo Kalle jeździ ekstremalnie dobrze i zdaję sobie sprawę, że trudno będzie go dogonić, ale to nie znaczy, że nie będziemy próbować” - mówi bojowo nastawiony Evans.

2 min Kalle Rovanperä – najmłodszy mistrz świata WRC Podczas Rajdu Nowej Zelandii 2022, Kalle Rovanperä został najmłodszym w historii mistrzem świata WRC.

Kto wygra w Chile?

“Poprzednio ścigałem się tu autem kategorii Rally2 i to był dla nas dobry weekend. Ale od tamtej pory minęły cztery lata, trasa jest w większości nieznana, więc wszyscy podchodzimy do tego jak do nowej rundy w kalendarzu. Trasy mi się podobają, ale wiele zależy od warunków - mówi Rovanperä.

Fin jest nie tylko faworytem do tytułu, ale kandydatem nr 1 do zwycięstwa w Chile, bo nawet jako pierwsze auto na trasie doskonale radzi sobie z wyznaczaniem toru jazdy na luźniejszym szutrze. Evans też w takich warunkach nie zwykł zawodzić, a jego delikatnie zachowawcze podejście często jest metodą na sukces. Trasa rajdu idealnie pasuje też pod profil jazdy Tänaka. Estończyk wciąż jest piekielnie szybkim kierowcą na szutrze, ale do osiągania dobrych wyników potrzeba niezawodnego auta, a w tej kwestii jego Puma Rally1 traci do rywali.

W czołówce powinien być też Neuville, który w 2019 roku w Chile przeżył koszmarnie wyglądający wypadek, stracił prowadzenie w mistrzostwach świata. “O wypadku już zapomniałem. W tym roku trasa dla wszystkich jest nowa, więc doświadczenie sprzed czterech lat nie ma aż takiego znaczenia. Kluczem będą dobre ustawienia oraz wyczucie auta, a także regularność na trasie. Jeśli te rzeczy połączymy, będziemy szybcy” - mówi Belg.

W sumie na starcie Rajdu Chile zobaczymy 10 załóg w samochodach najwyższej kategorii Rally1. W Toyocie oprócz Rovanpery i Evansa wystartuje Takamoto Katsuta, który cztery lata temu triumfował tu w kategorii WRC2. W Hyundaiu, obok Neuvilla, mamy duet Finów - Esapekka Lappi chce wreszcie wygrać rajd za kierownicą i20 N Rally1, a Teemu Suninen pracuje na przyszłoroczny kontrakt i na razie robi to z dobrym skutkiem. M-Sport będzie miał aż czterech reprezentantów. Oprócz Tänaka i Pierre-Louisa Loubeta, którzy startują przez cały sezon, za kierownicą rajdowej Pumy zobaczymy dwóch ciekawych zawodników. W aucie Rally1 zadebiutuje lokalny bohater Alberto Heller, którego pilotuje Argentyńczyk Luis Ernesto Allande, a także Grégoire Munster, któremu trasę dyktuje Belg Louis Louka. Niespełna 25-letni Luksemburczyk jest też pierwszym kierowcą, który w tym sezonie mistrzostw świata doświadczy jazdy autami trzech kategorii. W końcu ma za sobą już starty rajdówkami Rally2 oraz Rally3, ale wszystkie łączy to, że były przygotowane przez zespół M-Sport.

Rajd Chile gwarantuje piękne widoki © Red Bull Content Pool

W Chile wystartuje jedna polska załoga - Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak , którzy rywalizują Skodą Fabią RS Rally2. W kategorii WRC2 Challenger Kajetanowicz jest liderem ex aequo z Finem Samim Pajarim. W ogólnej klasyfikacji WRC2 zajmuje siódmą pozycję, za pięcioma kierowcami fabrycznymi. Co ważne, do końcowego rezultatu brane jest pod uwagę tylko siedem wyników, a Polak ma w tej chwili najmniej, bo tylko cztery starty.