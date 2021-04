Rajd Chorwacji: Czym zaskoczy nowy przystanek WRC?

W czwartek o godz. 19 magazyn-zapowiedź trzeciej rundy mistrzostw świata, a od piątku do niedzieli o godz. 22 podsumowanie dnia.

Chorwacja jest 34. krajem , w którym będą ścigać się kierowcy WRC. Impreza będzie rozgrywana po asfaltowych drogach, a bazę rajdu stanowi stolica, czyli Zagrzeb . Drogi uchodzą za bardzo szybkie, ale nie brakuje też wąskich partii, wymagających najwyższej precyzji prowadzenia. Co będzie wyzwaniem? Zmienna nawierzchnia - na niektórych odcinkach specjalnych asfalt jest stary, zniszczony przez deszcze i wieloletnie zużycie, a podczas innych prób droga będzie gładka jak stół. Kierowcy mogą spodziewać nierównomiernego zużycia opon, zaskakujących miejsc, gdzie nagle będzie bardzo ślisko.

