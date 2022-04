Rajd Chorwacji WRC: Sprawdzian dla fińskiego lidera

zrezygnował z pełnego programu startów i to Rovanperä musiał wziąć na siebie większą odpowiedzialność za zdobywanie punktów dla zespołów. Z szerokiego grona pretendentów to on spisał się najlepiej na samym początku sezonu. Uniknął poważniejszych wpadek, zebrał wiele punktów. Rajd Chorwacji będzie testem na to, jak radzi sobie w roli faworyta do tytułu.

, był przez chwilę liderem mistrzostw świata. I w tej roli nie spisał się najlepiej. Niespełna 22-letni kierowca wypadł z drogi na pierwszym odcinku specjalnym wtedy zupełnie nowej rundy i na kilka kolejnych imprez stracił impet. W tym roku jego sytuacja jest inna. Wie już jak smakuje zwycięstwo w WRC - dokonał tego już trzykrotnie, a do tego jest najmłodszym kierowcą, który kiedykolwiek wygrał rundę mistrzostw świata. Do tego, jego pozycja w zespole się zmieniła. Ośmiokrotny mistrz świata