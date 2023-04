Rajd Chorwacji WRC: "Mistrz-półemeryt" Ogier znów będzie górą?

Trudność Rajdu Chorwacji polega na zmiennej przyczepności nawierzchni. Jak to na Bałkanach bywa, nawet na jednej, prostej drodze możemy spotkać kilka rodzajów asfaltu, które po opadach deszczu stają się prawdziwą zagadką dla kierowców i pilotów. Do tego na trasę bardzo łatwo nanieść materiał z pobocza drogi - albo piasek i kamienie, gdy jest sucho, albo błoto, gdy spadnie deszcz. Trasy łączą zarówno odcinki piekielnie szybkie z technicznymi i krętymi sekwencjami pełnymi zakrętów i nawrotów. Miejscami drogi bywają szerokie, ale często też marginesu na błędy po prostu nie ma. Dobrze sporządzony opis i jego precyzyjne wprowadzanie w życie to klucz do dobrego rezultatu na mecie.