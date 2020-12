Dakar pod specjalnym nadzorem. Rajd w bańce!

Długo nie było wiadomo, czy styczniowy Dakar w ogóle się odbędzie. Długo nie zdradzano żadnych szczegółów dotyczących trasy. Długo nie otwierano list startowych. A kiedy już to wszystko jest za nami , wydaje się, że prawdziwe hece dopiero się zaczną! Zawodników, mechaników, organizatorów i dziennikarzy czeka wyzwanie, z jakim w historii tej imprezy jeszcze się nie mierzyli.

David Castera © Red Bull Content Pool

„To, że w ogóle próbujemy rozegrać ten rajd i planujemy stanąć na starcie, to już jest ogromny sukces wielu ludzi. Wszyscy wiemy, jaką mamy sytuację na świecie. Z całego serca dziękuję tym, którzy przyczynili się do tego, że podejmujemy rękawicę. Oczywiście, będą obowiązywać szczególne środki ostrożności, ale wierzę, że przygotowana trasa i zabezpieczenia wynagrodzą wszystkie niedogodności i czeka nas wspaniała rywalizacja” – deklaruje dyrektor sportowy Dakaru, David Castera.

Kuba Przygoński © Orlen Team

Obostrzeń będzie mnóstwo. Wszystkie pojazdy wypłynęły już z portu w Marsylii i aż do stycznia ekipy nie będą miały do nich dostępu. Najwcześniej dwa dni przed wylotem do Arabii Saudyjskiej wszyscy uczestnicy imprezy (zawodnicy, członkowie ekip, mechanicy i dziennikarze) będą musieli wykonać test na obecność wirusa. Dopiero negatywny wynik umożliwi wejście na pokład samolotu. Kierowcy dostaną się na Bliski Wschód czarterowymi lotami, by wykluczyć możliwość kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Po przylocie wszyscy zostaną skoszarowani na 48 godzin w wyznaczonych hotelach, bez możliwości opuszczania pokoi. Po tym czasie będą musieli wykonać kolejny test i dopiero wtedy przystąpić do obiorów technicznych.

„Muszę przyznać, że niewiadomych, zagwozdek i pytań jest jak dotąd więcej, niż odpowiedzi. Samo dotarcie do Arabii, bez kontaktów z otoczeniem, wydaje się już niezwykle skomplikowanym wyzwaniem logistycznym. Potem kwarantanna i dopiero po niej start zawodów. Ale to i tak tylko teoria, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, co wydarzy się na miejscu. Badani możemy być też na biwakach, w trakcie rajdu. Wszyscy mamy być podzieleni na strefy. Te strefy nie będą się krzyżować. Nie będziemy mogli opuszczać biwaków itd. Sporo tego, ale taka jest cena, którą trzeba zapłacić, by najważniejsza impreza roku w ogóle się odbyła. Pozostaje tylko dostosować się do tych wymogów” – mówi Kuba Przygoński.

Biwak Rajdu Dakar © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Sami organizatorzy, na określenie modelu funkcjonowania Dakaru 2021, używają sformułowania „bańki”. Na biwakach zawodnicy będą mogli kontaktować się tylko z ludźmi przypisanymi do ich „bańki”. Oddzielne bańki będą mieli organizatorzy i dziennikarze. Przedstawiciele mediów nie będą mogli swobodnie poruszać się po obozowiskach, a kontakty z kierowcami będą ściśle unormowane. Strefy i godziny wywiadów będą wyraźnie określone, sprzęt każdorazowo dezynfekowany, a mikrofony wyposażone w specjalne, jednorazowe osłony. Oczywiście wszyscy zobowiązani będą do noszenia maseczek i regularnej higieny. Osoby przypisane do danej „bańki” nie będą mogły jej zmienić, a znalezienie się w innej, niż przeznaczona, strefie, poskutkuje usunięciem z imprezy. W odróżnieniu do poprzednich edycji, nie będzie można zaprosić gości i sponsorów na biwak, nie będzie jednorazowych wejściówek, ani kontaktów z osobami spoza rajdu.

Kuba Przygoński na biwaku rozmawia z mechanikami © Marian Chytka

„Nie patrzę na to pod takim kątem, czy to dobrze, czy źle, bo nie mam na to żadnego wpływu. Po prostu, tak musi być i kropka. Ja i tak zawsze wolałem spać w kamperze na biwaku, więc akurat zakaz opuszczania obozu mnie nie dotknie, choć wielu zawodników z czołówki preferowało pobliskie hotele. Ja lubię być przez te dwa tygodnie w prawdziwym, rajdowym trybie. Żałuję jednak, że nie będę mógł zaprosić przyjaciół i sponsorów na biwak, bo to zawsze były bardzo miłe spotkania. Lubię, kiedy wokół są ludzie, kibice, znajomi. To dodaje kolorytu i życia całej imprezie i szkoda, że tym razem będzie inaczej. Trudno, nic na to nie poradzę” – wyjaśnia Przygoński.