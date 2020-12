Zobacz samochód Kuby Przygońskiego na Dakar w nowych barwach!

, od razu wiadomo, do jakiej grupy należy. Tym malowaniem dołączam do wąskiego grona zawodników ze ścisłej czołówki. Wielkiego byka Red Bulla widać z daleka i myślę, że robi to naprawdę spore wrażenie” – dodaje polski kierowca biorący udział w pustynnym klasyku.

Decyzję o zmianie samochodu na Toyotę Hilux Kuba podjął w styczniu. Nietypowy rok sprawił, że w Arabii Saudyjskiej Kuba wsiadł za jej kierownicę po raz pierwszy od ośmiu miesięcy. Jest głodny ścigania się i emocji towarzyszących rywalizacji w pustynnym terenie. Te emocje podkręca malowanie, bo jak mówi, ważne aby cieszyć się tym, jak wygląda twoje narzędzie pracy. „Baza samochodu jest konstrukcją karbonowo – kewlarową. Na to nałożona została folia z wizualizacjami graficznymi. To bardzo praktyczne i powszechnie stosowane w rajdach rozwiązanie. Jeśli auto się zarysuje, albo trzeba będzie wymienić którąś część karoserii – nakleja się po prostu nową folię i na kolejny OS wyjeżdża, jak nówka sztuka. Przy tradycyjnym malowaniu nie byłoby to możliwe. Ale poza tymi wszystkimi praktycznymi korzyściami, dla mnie liczy się głównie to, że samochód jest teraz po prostu jest piękny. Kiedy stoję obok niego na biwaku, cieszę się, że to moje narzędzie pracy” – podsumowuje.