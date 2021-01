Kuba tuż za faworytami na półmetku Rajdu Dakar!

Kuba goni liderów!

W 2019 Przygoński zajął czwarte miejsce w Rajdzie Dakar , to jego najlepszy rezultat w tej imprezie. W tym roku przed startem mówił otwarcie, że atakuje podium . W końcu to jego 12. Rajd Dakar w karierze, szósty za kierownicą samochodu, więc doskonale wie, na co go stać. I jak to osiągnąć. A pierwszy tydzień edycji 2021 w Arabii Saudyjskiej pokazał, że swój plan będzie realizował konsekwentnie i ze spokojem. Zaczęło się od siódmego miejsca na pierwszym etapie, ale potem było systematyczne pięcie się w górę. Już drugiego dnia Przygoński awansował na piątą lokatę, a po etapie numer pięć, który jak na razie okazał się najtrudniejszy (ale do tego jeszcze wrócimy), wskoczył na czwarte miejsce.

Zobacz podsumowanie szóstego etapu Rajdu Dakar 2021:

Dakar Daily – etap 6

Godzina i 11 minut straty do lidera - taka jest sytuacja Kuby w klasyfikacji generalnej. Przed nim jeszcze ponad 3,6 tys. km , z czego blisko 2,4 tys. km stanowią odcinki specjalne, więc nie można mówić o tym, że rajd jest już rozstrzygnięty. Jedna awaria lub poważny błąd nawigacyjny mogą zmienić oblicze rywalizacji. Przygoński do tej pory kłopotów unikał - jego Toyota Hilux przez wszystkie odcinki przejechała bezawaryjnie, a półoś nawaliła dopiero w piątek po zjeździe z odcinka specjalnego. Oczywiście, czas byłby lepszy, gdyby nie trzy szybko złapane kapcie na trzecim etapie, które wymusiły ostrożniejszą jazdę do mety.

Kuba Przygoński prezentuję Toyotę Hilux na Rajd Dakar 2021

“Szósty odcinek był bardzo wymagający fizycznie. Plecy dostały w kość, będą bolały. Cieszę się, że samochód przetrwał, bo wiele razy uderzaliśmy z dużą siłą. Ten tydzień był trudny nawigacyjnie i terenowo, ale to dobrze, bo taki Dakar jest najfajniejszy. Przed nami dzień przerwy. Odpoczynek przyda się przed drugim tygodniem rywalizacji” - mówił Przygoński.

Peterhansel kontra Al-Attiyah

Czy można nie wygrać żadnego etapu, a prowadzić w Rajdzie Dakar? Stephane Peterhansel (Mini) od drugiego etapu jest liderem, ale przez pierwszy tydzień ani razu nie uzyskał najlepszego czasu na koniec dnia. Dwie próby wygrał Carlos Sainz (Mini), trzy razy triumfował Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux), a raz Giniel de Villiers (Toyota). Ale od samego początku tegorocznych zmagań w Arabii Saudyjskiej 13-krotny triumfator robi to, co do niego należy - zawsze jest bliziutko czołówki, ogranicza straty tam, gdzie to możliwe i kontroluje sytuację w rajdzie.

Łyk dodatkowej energii podczas Rajdu Dakar © Red Bull Content Pool

Po sześciu etapach ma blisko sześć minut przewagi nad głównym konkurentem z Kataru. Sainz jest trzeci, ale jego strata sięga blisko 41 minut. Na czwartym miejscu mamy Kubę Przygońskiego. W rywalizacji motocyklistów najlepszy jest Toby Price z Red Bull KTM Factory Team, w quadach prowadzi Nicolas Cavigliasso , a w klasyfikacji ciężarówek prowadzi niezmiennie Dmitrij Sotnikow w Kamazie.

Liderzy z Polski

W rywalizacji pojazdów SSV po sześciu etapach prowadzą Aron Domżała i Maciej Marton . Od początku rajdu byli bliziutko czołówki, w środę nawet triumfowali, a od piątku są liderami rajdu w swojej klasie, bo potężną stratę zanotował dotychczasowy lider, Francisco Lopez Contrado. Ich przewaga nad duetem Austin Jones/Gustavo Gugelmin to 40 sekund. Dobrze radzą sobie też Michał Goczał z Szymonem Gospodarczykiem (5. miejsce), a także Marek Goczał z Rafałem Martonem, którzy są tuż za pierwszą dziesiątką.

Rajd Dakar 2021 © Red Bull Content Pool 01 / 24

Kamil Wiśniewski jest na ósmym miejscu w rywalizacji quadów, a najwyżej sklasyfikowanym motocyklistą jest Maciej Giemza, który zajmuje 19. lokatę. 20 miejsc za nim jest młodziutki Konrad Dąbrowski, dla którego debiutanckie starcie z Rajdem Dakar. Niestety, piątego etapu nie przetrwali Adam Tomiczek (kontuzja) i Jacek Bartoszek (awaria).

Gdzie jest trasa, czyli szaleństwa 5. etapu

No właśnie. Czwartkowy etap okazał się największym wyzwaniem pierwszego tygodnia dla wszystkich uczestników tegorocznej edycji rajdu. I bez wątpienia obrazki, które oglądaliśmy w Dakar Daily na RedBull TV przejdą do historii imprezy . Bo w końcu nie często zdarza się, by w jednym kamienistym wąwozie utknęło kilkanaście terenówek, po omacku szukających właściwej drogi. Te sceny przypominały raczej sytuację na skrzyżowaniu w Kairze niż bezludny teren w Arabii Saudyjskiej.

Zobacz jak liderzy Dakaru błądzili na pustyni:

Trasa piątego wiodła z Rijadu do Al-Kajsuma, a do pokonania było 456 km odcinka specjalnego. Nie dość, że zawodnicy musieli mierzyć się z piekielnie trudnym i zmiennym terenem - od kamienistych wąwozów po ogromne wydmy, to jeszcze łatwo było o nawigacyjne pomyłki. I te zdarzały się największym z największych. Bliskiego spotkania z rywalem doświadczył też Kuba Przygoński. “To był bardzo trudny nawigacyjnie etap. Na samym początku zgubiliśmy się w kanionie i musieliśmy zawracać. Spotkaliśmy tam Carlosa Sainza. Potem goniliśmy czołówkę w strasznym kurzu i znów się pogubiliśmy, ale po 200 km wreszcie złapaliśmy rytm i zaczęliśmy gonić. Adrenaliny było aż nadto!” - opowiadał.

Mało? Etap okazał się na tyle trudny, że wielu zawodników dotarło na biwak po zmroku. Organizatorzy, w trosce o bezpieczeństwo uczestników, zdecydowali się przesunąć start do kolejnego etapu o półtorej godziny i skrócić następny odcinek o 100 km.

Przez Neom do Dżuddy

W sobotę dla kierowców i pilotów dzień odpoczynku. Do roboty wezmą się za to mechanicy, którzy muszą dokładnie przejrzeć pojazdy po tygodniu rywalizacji i doskonale przygotować je zwłaszcza na dwa kolejne etapy. Niedziela i poniedziałek to tzw. próby maratońskie, co na tym rajdzie oznacza, że pomiędzy odcinkami specjalnymi zabroniona jest jakakolwiek pomoc serwisu, a wszelkich napraw zawodnicy muszą dokonać na własną rękę i przy pomocy części, które mają ze sobą.

Rajd Dakar 2021 - Kuba Przygoński © Media Przygonski.com