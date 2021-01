Rajd Dakar 2021 w liczbach

Ale co to ma wspólnego z liczbą 1987? W tym roku Honda po raz ostatni zajęła pierwsze dwa miejsca na Dakarze... aż do sezonu 2021, kiedy Kevin Benavides zwyciężył, a Ricky Brabec dojechał na drugim miejscu. To już drugi tytuł z rzędu dla Hondy od kiedy przerwali zwycięską passę KTM-a.