Kuba Przygoński czwarty w Rajdzie Dakar! Polak znów wśród najlepszych

dojechał do mety w Dżuddzie na czwartym miejscu! Tym samym powtórzył to, co udało mu się już w 2019 roku, czyli w ostatniej edycji południowoamerykańskiej. Czy był apetyt na podium? Z pewnością. Ale za najgroźniejszych rywali miał kierowców z absolutnego topu, którzy na zbyt wiele błędów sobie tym razem nie pozwolili, a do tego ich maszyny omijały usterki.

i do tego reprezentanci fabrycznych ekip, to możesz czuć, że swoje zadanie wykonałeś więcej niż bardzo dobrze.

, narzekać nie może. Auto dzielnie go wiozło przez kamieniste i piaszczyste bezdroża, a jedyne, co go mocniej wstrzymywało, to przebite opony, które niezbyt dobrze znosiły starcie z saudyjskim terenem. Pod tym względem etapy numer trzy i dziewięć okazały się najbardziej wymagające. Zwłaszcza ta druga próba, gdy skapitulowały cztery koła i trzeba było ratować się oponą pożyczoną od innego zawodnika jadącego Hiluxem. Poważnych błędów udało się uniknąć w nawigacji, a współpraca z pilotem

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi! To był bardzo trudny Dakar, dlatego 4. miejsce to super wynik. Cały czas byliśmy w czołówce i trzymaliśmy dobre tempo, co bardzo cieszy. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni, gdyż trasa tegorocznego rajdu bardziej sprzyjała samochodom buggy, które mają większe koła" – powiedział Kuba Przygoński na mecie Rajdu Dakar 2021 .

Dla Kuby był to 12. Rajd Dakar w karierze. Pierwszych sześć zaliczył na motocyklu i wykręcił na nim najlepszy rezultat spośród wszystkich Polaków, którzy kiedykolwiek mierzyli się z tą imprezą - w 2014 roku ukończył rywalizację na szóstym miejscu. Od 2016 roku ściga się samochodem i niemal co roku pnie się w górę klasyfikacji generalnej.

Peterhansel po raz 14.