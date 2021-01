Przygoński piąty po trzech dniach Rajdu Dakar. Na czele starcie tytanów

Blisko dwa tysiące km pokonali zawodnicy w pierwszej ćwiartce Rajdu Dakar . Z Dżuddy przemieścili się do Wadi Ad-Dawasir, skąd w środę popędzą w kierunku stolicy Arabii Saudyjskiej, czyli Rijadu. Przed nimi najdłuższy etap (813 km), choć sam odcinek specjalny należy do tych najkrótszych (337 km). Wyzwań na pewno nie zabraknie, bo już pierwsze trzy dni pokazały, że trasa przygotowana na 2021 rok usiana jest pułapkami, w które wpadają najwięksi z największych. Nieprzewidywalność to gwarancja na resztę dni.

Kuba Przygoński w Top5

Dla Kuby Przygońskiego Rajd Dakar 2021 zaczął się zdecydowanie lepiej niż edycja ubiegłoroczna. Polak, którego pilotuje Timo Gottschalk, po trzech dniach zajmuje piątą lokatę, a do lidera traci nieco ponad 44 minuty. Przed nim są sami wielokrotni zwycięzcy Rajdu Dakar - kierujący Mini Peterhansel (13 wygranych), Al-Attiyah w Toyocie Hilux (3 triumfy) i Sainz (Mini, 3 triumfy) , a także Mathieu Serradori, który jedzie przygotowanym przez Century autem typu buggy. Francuz przed rokiem wygrał jeden z etapów i ponownie dobrze czuje się w roli czarnego konia imprezy.

Przygoński był piekielnie szybki na prologu, ale start z przodu stawki nie pomógł mu pierwszego dnia i skończyło się na siódmej lokacie. W poniedziałek kierowca Toyoty Hilux przyspieszył i awansował do pierwszej piątki. We wtorek nie mógł w pełni rozwinąć skrzydeł - trzy szybko złapane kapcie wymusiły zmianę taktyki.

“Nie mogliśmy jechać zbyt szybko, bo nie mieliśmy czwartej zapasowej opony, a na metę wjechaliśmy z kołem, z którego schodzi powietrze, więc cieszymy się, że utrzymaliśmy pozycję w klasyfikacji generalnej” - komentował na mecie Przygoński.

W obliczu wtorkowych problemów piąte miejsce przed dziesięcioma kolejnymi etapami daje realną szansę walki o podium. Tym bardziej, że do trzeciej pozycji traci mniej niż 20 minut, co na Rajdzie Dakar bywa tyle co nic. Z drugiej strony, musi uważać na zawodników za swoimi plecami - aż czterech kierowców traci do Przygońskiego mniej niż osiem minut.

Kuba Przygoński prezentuję Toyotę Hilux na Rajd Dakar 2021

Mr Dakar na prowadzeniu

Carlos Sainz , czyli ubiegłoroczny triumfator, był pierwszym liderem edycji 2021, ale po trzech dniach nie ma go w pierwszej trójce. Drobne pomyłki drugiego dnia, a także nawigacyjny błąd i przebita opona trzeciego dnia sprawiły, że Hiszpan będzie musiał mocno się napocić, by nadrobić stracone we wtorek pół godziny. Na prowadzeniu w imprezie jest Stephane Peterhansel , który tak jak Sainz jedzie Mini, ale Francuz czuje już oddech groźnego konkurenta z Kataru.

Nasser Al-Attiyah przecierał trasę pierwszego dnia i w tej roli nie czuł się najlepiej w drodze do Biszy. Rajd Dakar 2021 zaczął od 12 minutowej straty, ale to podziałało na niego mobilizująco - Katarczyk wygrał drugi i trzeci etap, a do Peterhansela traci już tylko pięć minut. “Rajd Dakar to długi rajd. Czasami wszystko układa się po twojej myśli, tak jak w moim przypadku. Moim zdaniem kluczowe etapy to piąty i szósty. W środę znów będziemy otwierać trasę, ale pojedziemy po szybszych drogach i twardym terenie, więc powinno być łatwiej od strony nawigacyjnej” - skomentował Al-Attiyah.

Rajd Dakar 2021 © Red Bull Content Pool 01 / 24

Dobre tempo Polaków

Reprezentanci Polski dobrze sobie radzą w kategorii SSV. Okazało się, że wymienianie Arona Domżały w gronie faworytów do końcowego triumfu nie było wcale na wyrost. Pilotowany przez Macieja Martona kierowca od samego początku jedzie mocnym tempem, utrzymując się na drugiej pozycji. Po trzech dniach strata do prowadzącego Fracisco Lopeza Contrado to sześć minut.

Więcej niż dobrze spisują się Michał i Marek Goczałowie , którzy na Rajdzie Dakar debiutują. Michał, którego pilotem Szymon Gospodarczyk , ma na swoim koncie pierwszy mini sukces - wtorkowy etap ukończył na trzeciej pozycji. Efekt? Dziewiąta lokata w klasyfikacji generalnej. Marek Goczał , którego nawiguje Rafał Marton , zajmuje dobre 14. miejsce.

Samochody Rajdu Dakar

Po trzech etapach w rywalizacji motocyklistów prowadzi Amerykanin Skyler Hawes (KTM). Najlepszy z Polaków Maciej Giemza zajmuje 20. pozycję, a Adam Tomiczek jest 26. Debiutant Konrad Dąbrowski ma jak na razie 42. czas, a Jacek Bartoszek , dla którego to też pierwszy Rajd Dakar plasuje się na 74. miejscu. W rywalizacji quadów ósmy jest Kamil Wiśniewski .

Jej pierwszy raz

Dwa tygodnie temu wydawało się, że Cristina Gutiérrez nie wystartuje w swoim trzecim Dakarze, jednak zespół RedBull Off Road Team USA zaproponował jej udział w lekkim prototypie OT3. Decyzja ekipy okazała się jak najbardziej trafna - Hiszpanka w niedzielę została pierwszą kobietą, która wygrała etap od 2005 roku, gdy sztuki tej dokonała Jutta Kleinschmidt, obecnie przewodnicząca Komisji Off Road FIA. Co więcej, Gutiérrez jest liderką w kategorii lekkich prototypów.