Rajd Dakar - czas start! Co warto wiedzieć przed edycją 2021?

która wyśmienicie sprawdziła się w roli gospodarza w 2020 roku. Szybko okazało się, że tereny na Półwyspie Arabskim będą nie tylko wielkim wyzwaniem dla wszystkich uczestników, ale charakterem nawiązują zarówno do trasy-pierwowzoru, czyli jazdy przez Afrykę po Saharze i okolicach, jak i do trudów, które przyszykowała w drugiej dekadzie XXI wieku

„W swojej pierwszej edycji Arabia Saudyjska odkryła tylko skrawek swojej tajemnicy, dając nam możliwość przygotowania wielu niespodzianek w kolejnych latach” - przekonuje David Castera, dyrektor rajdu. Zdradliwe piaski, zmienne warunki pogodowe w ciągu jednego dnia, a także dziewicze tereny sprawiają, że szanse dla zawodników są równe - to trasy jeszcze niezbyt objeżdżone. Swoje przed edycją 2021 dołożyła pandemia, bo szans na starty, treningi, czy po prostu czasu za kierownicą było naprawdę niewiele. Dla nas to gwarancja niesamowitych emocji od startu do mety.

Od Dżuddy do Dżuddy

w niczym nie przypomina tej z poprzedniego roku. 7646 km, które wytyczyli organizatorzy, jest całkowicie nowe. Oczywiście, to nie znaczy, że wiedzę z 2020 roku należy wyrzucić do kosza. Nie. Kierowcy i piloci muszą być po prostu przygotowani na kolejną wyprawę w nieznane. Należy się spodziewać bardziej technicznej trasy, bo organizatorzy chcieli nieco spowolnić tempo pokonywania kolejnych etapów i tym samym zmniejszyć ryzyko poważnych wypadków. Do tego dojdzie brak możliwości przygotowania - roadbooki będą wręczane kwadrans przed wyruszeniem na trasę. Będzie liczył się talent nawigacyjny, a w przypadku załóg w samochodach współpraca pomiędzy kierowcą i pilotem.