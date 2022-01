Rajd Dakar 2022. Przygoński już musi gonić, Al-Attiyah na prowadzeniu

Jedyny polski reprezentant w kategorii samochodów stracił w niedzielę niespełna 42 minuty do zwycięzcy i do mety dojechał na ósmej pozycji. Szczęśliwie jego strata do miejsca na podium nie jest monstrualna, bo wynosi niecałe 20 minut, a etapów do przejechania jest jeszcze 11.

Jedyny polski reprezentant w kategorii samochodów stracił w niedzielę niespełna 42 minuty do zwycięzcy i do mety dojechał na ósmej pozycji. Szczęśliwie jego strata do miejsca na podium nie jest monstrualna, bo wynosi niecałe 20 minut, a etapów do przejechania jest jeszcze 11.

Jedyny polski reprezentant w kategorii samochodów stracił w niedzielę niespełna 42 minuty do zwycięzcy i do mety dojechał na ósmej pozycji. Szczęśliwie jego strata do miejsca na podium nie jest monstrualna, bo wynosi niecałe 20 minut, a etapów do przejechania jest jeszcze 11.

“Myśleliśmy, że będzie łatwiej. Mathieu świetnie mnie prowadził. W pewnym momencie widziałem, że wszystkie ślady prowadzą w prawo, ale on zdecydowanie powiedział mi, że mamy jechać w lewo. Zaufałem mu i to była doskonała decyzja” - przyznał Al-Attiyah.

“Myśleliśmy, że będzie łatwiej. Mathieu świetnie mnie prowadził. W pewnym momencie widziałem, że wszystkie ślady prowadzą w prawo, ale on zdecydowanie powiedział mi, że mamy jechać w lewo. Zaufałem mu i to była doskonała decyzja” - przyznał Al-Attiyah.

“Myśleliśmy, że będzie łatwiej. Mathieu świetnie mnie prowadził. W pewnym momencie widziałem, że wszystkie ślady prowadzą w prawo, ale on zdecydowanie powiedział mi, że mamy jechać w lewo. Zaufałem mu i to była doskonała decyzja” - przyznał Al-Attiyah.