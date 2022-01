Rajd Dakar na półmetku: Przygoński goni podium, Al-Attiyah na czele

wydaje się poza zasięgiem - do niego tracą godzinę i 16 minut.

. Pocieszający jest fakt, że ich tempo oraz stabilna forma pozwalają na marsz w górę klasyfikacji generalnej. Po sześciu etapach zajmują szóstą lokatę w rywalizacji samochodów. Co ważne, ich strata do trzeciego miejsca to 26 minut, a od drugiej lokaty dzieli ich niespełna 28 minut. Tylko

Najlepszy w wykonaniu polsko-niemieckiego duetu był piąty etap, który ukończyli na piątej lokacie. Z kolei w piątek zajęli dopiero 16. miejsce, ale dobry czas pozwolił na awans o jedna pozycję w klasyfikacji generalej. Kuba był zadowolony z jazdy na tym etapie. “W jednym miejscu było bardzo trudno nawigacyjnie, ale nam na szczęście udało się szybko odnaleźć drogę, chociaż cała czołówka błądziła. (...) W końcówce trafiliśmy na wydmy, na których byliśmy w jednym miejscu razem z pięcioma czy sześcioma innymi samochodami. W tym ostatnim sprincie do mety zdecydowanie pomogło nam nasze doświadczenie z rallycrossu” - relacjonował

“Jesteśmy zadowoleni z naszego miejsca i przewagi po pierwszej części rajdu. Bardzo intensywnie pracowaliśmy w tym tygodniu, Mathieu dobrze nawigował, samochód też się dobrze sprawuje. Postaramy się w kolejnych etapach nie podejmować zbędnego ryzyka. Nie myślimy o zwycięstwie. Na Dakarze trzeba być uważnym i mocnym do samego końca” - powiedział Al-Attiyah.

