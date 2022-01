Przygoński: Nie rzuciliśmy ręcznika i dowiedliśmy, że jesteśmy fighterami

Co czuje kierowca rajdowy, kiedy wciska gaz do dechy, a samochód nie przyspiesza? Co czuje sportowiec, który ma świadomość, że sprzęt nie pozwala mu na równorzędną walkę? Co czuje człowiek, który po roku przygotowań musi zaciskać zęby z bezsilności? To nie są łatwe pytania, ale na wszystkie szczerze odpowiedział nam Kuba Przygoński. Bardzo szczerze. Zapraszamy na pierwszą taką rozmowę po zakończonym 14 stycznia Rajdzie Dakar .

Jaki on był? Ten 44. Dakar…

To był ciężki Dakar dla mnie. Ja wiem, mam świadomość, że to są słowa powtarzane co roku… I to jest prawda, bo to bezsprzecznie najtrudniejszy rajd świata. Ale ten ostatni był dla mnie szczególnie trudny, z wielu względów. Ostateczny wynik (6. miejsce w klasyfikacji generalnej – przyp. redakcji) to efekt ciężkiej pracy. Powiedziałbym, że to rezultat wypracowany z wielkim mozołem i uporem, wyszarpany…

Przygoński na starcie do pechowego 9. etapu © przygonski.com Udowodniliśmy, że jesteśmy fighterami Kuba Przygoński

Skąd tak mocna ocena?

Stąd, że przy wszystkich zmianach regulaminów nasz samochód nie był wystarczająco szybki, nie sprawował się tak, jak zakładaliśmy. Niestety, trzeba sobie powiedzieć, że w tym aucie nie mogłem robić tego, co chciałem. A już na pewno nie byłem w stanie osiągnąć lepszego wyniku. Wszystkie auta w czołówce były szybsze. Tracąc w tak wielu miejscach, nie mieliśmy z Timo (Gottschalk, pilot Kuby Przygońskiego – przyp. redakcji) szans na ostrzejszą walkę i wyższą pozycję. Ta prawda jest brutalna, ale tak właśnie było…

To z innej strony – z czego, jako kierowca i sportowiec, jesteś najbardziej zadowolony?

Szczerze…? Z tego, że się nie poddaliśmy. Że nie rzuciliśmy ręcznika, nie odpuściliśmy. Każdego dnia, mimo wielu przeciwności, niedostatków mocy, czy usterek – na każdym kilometrze i w każdej sekundzie walczyliśmy o jak najlepszy czas, niezależnie od realnych możliwości. Myślę, że pokazaliśmy duży charakter i udowodniliśmy, że jesteśmy fighterami.

To było trudne?

Po dwóch dniach rywalizacji doznaliśmy szoku. Nie mogliśmy uwierzyć w to, jak nasze oczekiwania rozminęły się z rzeczywistością. My jechaliśmy z pedałem gazu wciśniętym w podłogę, a rywale odjeżdżali nam, jakbyśmy stali w korku… To są bardzo trudne momenty, bo przecież cały rok szykujemy się do startu w tej imprezie. Dlatego zacisnęliśmy zęby i wyciskaliśmy z tego samochodu – jego możliwości technicznych, ustawień, stylu prowadzenia – wszystko, co było możliwe. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, a może nawet więcej. Ryzykowaliśmy już bardzo dużo, bo szybko uświadomiliśmy sobie, że nie mamy nic do stracenia. No i odzyskaliśmy trochę, zwiększyliśmy moc, poprawiliśmy szybkość i byliśmy w stanie nawiązać momentami wyrównaną walkę. Cieszę się, że nie odpuściliśmy nawet na moment. Cieszę się, że zachowaliśmy koncentrację i wspólną wizję walki. Cieszę się, że byliśmy w stanie właściwie diagnozować problemy i je rozwiązywać na tyle, na ile było to możliwe. Cieszę się w końcu z tego, że byliśmy najszybszą załogą w samochodzie z tylnym napędem. To nie jest tak, że ten Dakar był z gruntu zły. Był ciężki, ale wiele nas nauczył. Takie edycje bezwzględnie obnażają charaktery. Myślę, że my wyszliśmy z tej próby z podniesionymi czołami.

Kuba Przygoński Saudi 2022 © przygonski.com

Był moment, w którym myślałeś, że możesz wbić się na podium?

Oczywiście, kiedy w drugiej części rajdu awansowaliśmy na 4. miejsce w generalce, to miło patrzyło się na tabelę, ale ja nie miałem złudzeń. Za stary już jestem, żeby się podpalać takimi rzeczami. Wiedziałem, dlaczego zameldowaliśmy się na tym miejscu, jakim potencjałem dysponują załogi tuż za nami, jakie czekają nas odcinki itd. Nie miałem złudzeń, że jeśli rywalom nie przydarzy się coś przykrego, to nie utrzymamy pozycji. I tak się stało. Przyszły wolniejsze odcinki, więcej wydm oraz miękkiego piasku i spadliśmy niżej. To było nieuniknione.

Już przed startem zapowiadałeś, że wiele będzie zależało od tego, w jakim terenie poprowadzone będę oesy. Przewidywałeś, że na szybkich etapach nawiążesz walkę, a na wolniejszych będziesz tracił. Jak to finalnie wyglądało – struktura odcinków bardziej ci przeszkadzała, czy pomagała?

Bardziej przeszkadzała. To nie był Dakar napisany pod auta tylnonapędowe. Na sekcjach, gdzie powinniśmy być szybsi – mieliśmy równe tempo z czołówką, a na tych, na których spodziewaliśmy się mieć równe tempo – byliśmy wolniejsi.

Jakub Przygoński podczas Rajdu Dakar 2022 © DPPI / Red Bull Content Pool

Obrazowo poproszę.

Tam, gdzie średnia prędkość przekraczała znacznie 100 km/h, mogliśmy się ścigać. Jakby cały Dakar gnał non stop 140 km/h, to pewnie rozmawialibyśmy teraz w zupełnie innym nastroju. Przy tempie poniżej „setki” dużo traciliśmy. Niestety, takich partii było mnóstwo, co przekreśliło nasze szanse.

To są goście, którzy łącznie zrobili pewnie ze sto Dakarów – największe wygi, najbardziej doświadczeni kierowcy, z najlepszymi pilotami świata, a szli w takie kanały, że szok… Kuba Przygoński

Przez lata relacje z Dakaru obfitowały w dramatyczne doniesienia. To była sól tych newsów. Co kilka dni nagłówki grzmiały kolejnymi dramatami faworytów i wycofanymi czołowymi załogami. W tym roku tego nie było. Zdarzały się gorsze etapy i kłopoty nawigacyjne gwiazd, ale wszyscy, dosłownie wszyscy czołowi kierowcy ukończyli rajd. Nikt nie odpadł, nikt nie miał poważnego wypadku, ani decydującej awarii. Dlaczego?

A no właśnie, dlaczego? To jest bardzo ciekawa kwestia. Na pewno jest mniej uszkodzeń, a to one głównie – jeśli chodzi o czołówkę – eliminowały z rywalizacji. Kolejna sprawa – dlaczego jest ich mniej? Odpowiedź nie jest prosta. Oczywiście, na pewno technologia idzie do przodu i auta są po prostu lepsze, trwalsze. Ale też sam rajd jest… łatwiejszy to złe słowo, może lepiej zabrzmi – mniej skomplikowany. Terenowo to jest prostszy rajd, mniej techniczny, bardziej przewidywalny. Wcześniej o uszkodzenie było łatwiej – co kilka kilometrów można było przywalić w ukryty głaz, wjechać w potężną i niewidoczną dziurę, spaść z uciętej wydmy itd. I skończyć jazdę ze skutkiem natychmiastowym. Teraz raczej tego nie ma.

Teraz nie ma awarii?

Oczywiście, że są! Ale trzeba odróżnić awarię od uszkodzenia. Poważne uszkodzenie kończy rajd. Dachujesz, urywasz koła, robisz takiego stempla, że dalej nie da się jechać itp. Awarię, nawet stosunkowo poważną, można naprawić – stracić dużo czasu i szansę na miejsce w czołówce, ale ukończyć etap i jechać dalej. Tak było w tym roku w przypadku Stephane’a Peterhansela. Awaria pozbawiła go szans na dobry wynik, a jednak poradził sobie z nią i na kolejnych etapach odgrywał nierzadko kluczową rolę – dotarł na metę i zebrał mnóstwo niebywale ważnych informacji dla zespołu.

Wszyscy będą kończyć Dakar?

Niekoniecznie. Przeciwnie – tak nigdy nie będzie, bo to zbyt duży i wciąż mega trudny rajd. To, że jest mniej grubych dzwonów wcale nie znaczy, że jest łatwo i przyjemnie, bo z drugiej strony nawigacja jest coraz trudniejsza. A przy tym trzeba wybierać trasę jadąc szybciej, a to znów piętrzy trudności. Wystarczy uświadomić sobie, kto w tym roku mocno się pogubił. Największe tuzy! Sainz, Peterhansel, Ten Brinke, De Villiers, Prokop, Wasiliew… To są goście, którzy łącznie zrobili pewnie ze sto Dakarów – największe wygi, najbardziej doświadczeni kierowcy, z najlepszymi pilotami świata, a szli w takie kanały, że szok…

Kiedy ostatnio naprawiałeś samochód terenowy trytytkami?

11 stycznia 2022 roku (śmiech)! A wcześniej to już naprawdę bardzo dawno temu. Wiem oczywiście do czego pijesz. Na przedostatnim odcinku specjalnym zamarliśmy, bo straciłem możliwość zmiany biegów. Wyskoczyliśmy z Timo z samochodu i szybko zlokalizowaliśmy usterkę – okazało się, że tuż przy skrzyni biegów poluzowało się mocowanie linki. Akcja wyglądała, jakby była żywcem wyjęta z serialu o McGyverze (śmiech). Błyskawicznie naprawiliśmy to na tyle, na ile było możliwe w tych polowych warunkach i pognaliśmy dalej. Ukończyliśmy odcinek i potem całą imprezę. Cóż, takie chwile przypominają o duchu tego rajdu. Bo Dakar taki właśnie jest – trzeba być w stanie pokonać wiele przeciwności, różnymi sposobami, z zespołem albo samemu – nieistotne. Istotne, żeby być na mecie.

Meta w Dakarze jest najważniejsza © przygonski.com

No właśnie – jaki był feedback zespołu? Przecież ekipa X-Raid miała świadomość, że fura nie daje rady, że nie ma mocy, że jest za wolna. Mechanicy widzieli, że dojeżdżałeś na biwak z linką na trytytkach itp. Co słyszałeś od tych ludzi?

Na pewno wiele słów uznania. To miłe, ale nie po to się startuje, żeby usłyszeć coś miłego, albo żeby ktoś poklepał cię po plecach. Chciałem ścigać się z czołówką, a nie było to możliwe i ludzie z zespołu bardzo szybko się o tym przekonali. Muszę jednak zaznaczyć, że ekipa pracowała z wielkim poświęceniem i sztab ludzi robił wszystko, by auto sprawowało się znośnie. Burza mózgów była non stop. Już po dwóch etapach zgodziliśmy się, że trzeba ryzykować, bo niewiele było do stracenia. Na pewno nie podium… Włożyliśmy części, które nie były nawet testowane i okazało się, że to był dobry ruch, samochód delikatnie przyspieszył. Inżynierowie całymi nocami analizowali dane i robili wszystko, by znaleźć sposób na poprawienie sprzętu. Za to im chwała. Nie zmienia to jednak faktu, że zespół był zszokowany tym, jak mocno odjechały inne auta.

Bierzesz pod uwagę dalsze starty tym samochodem?

Na pewno w marcu pojadę Abu Dhabi Desert Challenge jeszcze w mini buggy. A co potem, to jeszcze zobaczymy.

Ale zmienisz auto?

Na pewno. Jeśli drastycznie nie zmieni się regulamin, a na to raczej się nie zanosi, wrócę do samochodu z napędem na cztery koła.

Dakar Daily: po rajdzie