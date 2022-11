Rajd Dakar Rajd Dakar to nie są zwykłe zmagania w kategoriach samochodów, motocykli i ciężarówek... to przede wszystkim najtrudniejszy rajd terenowy na świecie!

Kuba Przygoński Jakub Przygoński niezwykle utalentowany zawodnik ORLEN Teamu, który po wielu sukcesach na motocyklu, przesiadł się do samochodu i przedarł sie do panteonu najlepszych kierowców.

Sebastien Loeb Loeb jest najbardziej utytułowanym kierowcą rajdowym na świecie. Do Francuza należą wszystkie możliwe rekordy.

ruszy w najdłuższą od 2014 roku trasę zabierając zawodników przez niekończące się wydmy, zdradliwe góry i głębokie piaski The Rub' al Khali zwanego również Empty Quarter przedzierając się z zachodu na wschód Arabii Saudyjskiej. Czas więc szykować się na

Dakar to rajd długodystansowy rozgrywany w formule cross-country dla pojazdów terenowych. Zawodnicy muszą być szybcy, wszechstronni i niezwykle wytrzymali. Ścigają się przez długie dni po niezwykle trudnym terenie, więc przebijanie opon i niszczenie maszyn to chleb powszedni. Muszą więc być również dobrymi mechanikami i wiedzieć, jak używać narzędzi, żeby coś szybko naprawić.

Czy to wystarczy, żeby zostać Dakarowcem?

Oczywiście, że nie! Zawodnicy muszą jednocześnie potrafić świetnie czytać trasę przed nimi (przy bardzo szybkiej jeździe) omijając niebezpieczne przeszkody i radzić sobie w najróżniejszym terenie - od piaszczystych wydm, przez kamieniste wąwozy, góry, a nawet bagna. Dodatkowo muszą umieć odnajdywać punkty kontrolne używając GPS'a oraz road booka lub ryzykując utratą czasu i karami. Jednak gubienie się na trasie to również część tej przygody.

To brzmi jak bardzo długi weekend...

Rajd Dakar wydaje się być bardzo wymagający, kto się na to porywa?

Pomysł francuskiego poszukiwacza przygód Thierry'ego Sabine'a na Rajd Dakar zaczął się od Rajdu Paryż-Dakar w 1979 roku. Impreza startowała wtedy we Francji, a kończyła się w Dakarze w Senegalu. Szybko zostałą stałą pozycją w kalendarzu i największym wydarzeniem w ciągu roku, przed Rajdem Monte Carlo.

