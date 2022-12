Dakar 2023: Nowe zasady - nagrody czasowe i koniec z selfie!

Up Front Zajrzyj za kulisy Red Bull KTM Factory Racing Team, aby podejrzeć przygotowania do Dakaru 2021 w Arabii Saudyjskiej.

Nie jest tajemnicą, że do tej pory nie opłacało się wygrywać odcinków na Dakarze, bo nagrodą było otwieranie trasy następnego dnia, co często kończyło się sporymi stratami ze względu na trudną nawigację po dziewiczym terenie.

Nie jest tajemnicą, że do tej pory nie opłacało się wygrywać odcinków na Dakarze, bo nagrodą było otwieranie trasy następnego dnia, co często kończyło się sporymi stratami ze względu na trudną nawigację po dziewiczym terenie.

Nie jest tajemnicą, że do tej pory nie opłacało się wygrywać odcinków na Dakarze, bo nagrodą było otwieranie trasy następnego dnia, co często kończyło się sporymi stratami ze względu na trudną nawigację po dziewiczym terenie.