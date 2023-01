Pech Przygońskiego. Rajd Dakar 2023 pokazał swoje groźne oblicze

Carlos Sainz: Live To Compete Dołącz do Carlosa Sainza podczas roku przygotowań do Rajdu Dakar 2022.

, a działo się tak wiele, że wydarzeniami można by obdzielić kilka tygodni zmagań. Zawodnicy ruszyli na trasę z Sea Camp nad Morzem Czerwonym, by po trzech etapach znaleźć się w Hail. Już drugiego dnia warunki pogodowe zmieniły charakter podłoża, czyniąc je bardziej kamienistym i zdradliwym, a wąskie i kręte trasy w górskim otoczeniu okazały się sporym wyzwaniem zarówno dla motocyklistów jak i załóg w samochodach.

Prawdziwym piekłem okazał się trzeci etap. Z powodu załamania pogody rywalizacja została zatrzymana na 377 km, czyli zmagania skrócono o 70 km. Nie wszyscy jednak dotarli do tego miejsca - kolejna grupa zawodników została zatrzymana na 240 km i stamtąd drogami udała się na biwak. Aura nie pozwoliła na start śmigłowców medycznych, a tym samym organizator nie mógł zapewnić zawodnikom bezpieczeństwa. Na trasie nie było lepiej. Ulewne deszcze miejscami zmieniły piasek w błoto, utworzyły się rwące potoki, które uniemożliwiały przeprawę na drugą stronę nawet mocnym i potężnym ciężarówkom. Nie trudno było o ugrzęźnięcie na dobre, a o pomoc w takich warunkach nie łatwo. Co więcej, deszcze w Hail sprawiły, że dakarowy biwak trzeba było rozstawiać w błocie.

stracił szanse na dobry wynik w tegorocznej edycji Rajdu Dakar. Polski kierowca Mini na drugim etapie trzy razy uszkodził oponę, nie był w stanie kontynuować rywalizacji o własnych siłach i musiał czekać na ciężarówkę serwisową, która zholowała go na biwak. Dotarł tam po sześciu godzinach, co oznacza, że resztę trasy pokona zbierając kolejne doświadczenia i docierając się we współpracy z pliotem Armandem Monleonem.

Ale nie tylko Polak miał pecha podczas pierwszych etapów. Sebastien Loeb w poniedziałek musiał radzić sobie z przebitymi oponami, we wtorek jego Hunter miał problemy techniczne, a Francuz ma już zapisane 90 minut straty. Awaria Audi we wtorek sprawiła, że Carlos Sainz spadł z pierwszej na ósmą pozycję. Nowym liderem Rajdu Dakar 2023 w kategorii samochodów został

Rajd Dakar 2023 na pierwszych kilometrach mocno doświadczył motocyklistów. Pierwszego dnia wypadek poważny wypadek miał ubiegłoroczny triumfator Sam Sunderland, który z powodu obrażeń musiał wycofać się z rywalizacji. W poniedziałek wywrotkę zaliczył Maciej Giemza. Zawodnik Orlen Teamu poważnie uszkodził bark i też nie mógł kontynuować walki z trasą. We wtorek udział w Rajdzie Dakar 2023 zakończył inny faworyt Ricky Brabec, który miał wypadek na 274 kilometrze trzeciego etapu.

Liderem po trzech dniach rywalizacji wśród motocyklistów jest Daniel Sanders (GasGas), który miał najlepszy czas we wtorek. Pierwszą trójkę uzupełniają Mason Klein i Kevin Benavides (obaj KTM).

