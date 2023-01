Szalony Dakar 2023. Triumf debiutanta z Polski, zacięta walka motocyklistów

, która wiodła z wybrzeża Morza Czerwonego do Ad-Dammam nad Zatoką Perską, wyprawa w nieznane jakim bez wątpienia były pustynne etapy rozgrywane w tzw. Pustej Ćwiartce, harmonogram rajdu, który zakładał dzień przerwy dopiero po ośmiu etapach - to wszystko złożyło się na zaplanowane przez organizatorów wyzwania. Tym, czego zaplanować się nie dało była pogoda. Ulewne deszcze kompletnie zmieniły charakter rajdu i wypromowały tych, którzy najszybciej dostosowali się do tego, co ich spotykało. Pogoda wymusiła zmiany w odcinkach specjalnych, lokalizację biwaków, a nawet sprawiła, że dołożono drugi etap maratoński z nocowaniem zawodników na pustyni. Zawodnicy musieli radzić sobie nie tylko z nawigacją, piaskiem, wydmami i kamieniami, ale też z błotem czy przejazdami przez rzeczne koryta. To był prawdziwy sprawdzian odwagi zawodników i wytrzymałości maszyn.