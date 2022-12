Rajd Dakar 2023: takiego wyzwania w tym miejscu jeszcze nie było

Carlos Sainz: Live To Compete Dołącz do Carlosa Sainza podczas roku przygotowań do Rajdu Dakar 2022.

Motorsportowy rok 2023 rozpocznie się tradycyjnie od najtrudniejszego rajdu cross-country na świecie. Tym razem 365 pojazdów ma stanąć na starcie nad brzegiem Morza Czerwonego, by ruszyć w ponad dwutygodniową wyprawę przez Półwysep Arabski do Al-Dammam nad Zatoką Perską. Do pokonania będzie 8549 km, z czego 4706 km będzie z włączonym stoperem - takie wyzwanie przygotowali organizatorzy dla uczestników

rywalizacja będzie toczyć się na aż 14 etapach. A dzień przed startem zaplanowano 11-kilometrowy prolog, który pomoże ustawić kolejność na starcie. Patrząc w harmonogram, łatwo dostrzec, że ten rajd może mieć dwa oblicza. Przez pierwszych osiem dni zawodnicy będą pokonywać długie etapy, ale będą one prawdopodobnie dość szybkie. Po dniu przerwy w Rijadzie zaplanowano krótsze próby, w tym cztery odcinki specjalne nie przekraczające 200 km. A to oznacza, że na śmiałków czekają nie lada pułapki nawigacyjne.

W najbliższej edycji trasa wiedzie z wybrzeża Morza Czerwonego przez dobrze znane już uczestnikom Hail do Rijadu, gdzie zaplanowano dzień przerwy. Następnie rozpocznie się daleka wyprawa w tzw. Pustą Ćwiartkę, czyli na pustynię Ar-Rab al-Chali, gdzie zaplanowano m.in. etap maratoński, by zakończyć zmagania 15 stycznia w Al-Dammam.

W najbliższej edycji trasa wiedzie z wybrzeża Morza Czerwonego przez dobrze znane już uczestnikom Hail do Rijadu, gdzie zaplanowano dzień przerwy. Następnie rozpocznie się daleka wyprawa w tzw. Pustą Ćwiartkę, czyli na pustynię Ar-Rab al-Chali, gdzie zaplanowano m.in. etap maratoński, by zakończyć zmagania 15 stycznia w Al-Dammam.

W najbliższej edycji trasa wiedzie z wybrzeża Morza Czerwonego przez dobrze znane już uczestnikom Hail do Rijadu, gdzie zaplanowano dzień przerwy. Następnie rozpocznie się daleka wyprawa w tzw. Pustą Ćwiartkę, czyli na pustynię Ar-Rab al-Chali, gdzie zaplanowano m.in. etap maratoński, by zakończyć zmagania 15 stycznia w Al-Dammam.