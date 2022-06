Dakar 2023: znamy pierwsze szczegóły! Przed nami przełomowa edycja!

Łącznie karawana pokona 5000 kilometrów. Trasa podzielona została na prolog i 14 pełnokrwistych etapów – większość z nich będzie miała długość ok 450 km. Aż 70% oesów składać się będzie z zupełnie nowych odcinków. Krótsze dojazdówki i biwaki ulokowane bliżej finiszów odcinków specjalnych ograniczą do minimum czas za kółkiem/kierownicą, który nie będzie liczyć się do klasyfikacji generalnej. Po zsumowaniu długości oesów wiemy już, że będzie to najdłuższa edycja Dakaru od 9 lat!