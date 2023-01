Dakar 2023: Najlepszy etap Przygońskiego. Nie zawodzi tylko faworyt

Do mety pozostało sześć etapów. Od wtorku do niedzieli do pokonania będzie 3200 km, z czego 1219 km to będzie walka na czas. I choć nawet te najdłuższe nie przekraczają 700 km, a tylko dwa odcinki specjalne liczą więcej niż 200 km, to nie znaczy, że wszystko co najgorsze za nimi. W końcu na drugą część rajdu organizator zaplanował wyprawę na “Pustą Ćwiartkę” i zmagania z prawdziwą pustynią. Wszystkie rodzaje piasku i wydm, nawigacyjne niespodzianki, męczące odcinki dojazdowe - o tym wszyscy mówią osoby wytyczające tegoroczną trasę. Należy też spodziewać się niespodziewanego - o tym Rajd Dakar 2023 przypomniał nam w pierwszym tygodniu najdobitniej. Kto to zadanie wykona najlepiej, przekonamy się na mecie w Al-Dammam.