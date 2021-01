Rajd Dakar to piekielny sprawdzian nie tylko dla motocykli, ale przede wszystkim dla zawodników, których organizmy poddane są potężnemu wysiłkowi i codziennie testowane do granic możliwości. Nie jest też tajemnicą, że najtrudniejszą i najbardziej niebezpieczną klasą są motocykle. Ich kierowcy są najbardziej narażeni na kontuzje, mogą liczyć tylko na siebie i wszystko, co mają, mieści się w ich kieszeniach i skrytkach.

Nie jest tajemnicą, że podstawą do przetrwania na Dakarze obok snu jest jedzenie i picie. To ono daje energię niezbędną do przetrwania morderczego maratonu i pomaga regenerować się na kolejne wycieńczające etapy. Poprosiliśmy Adama Tomiczka , żeby zdradził nam, co podczas normalnego dnia na Rajdzie Dakar jedzą i piją motocykliści. Mimo, że tegoroczny Dakar okazał się pechowy dla zawodnika Orlen Teamu to trzeba przyznać, że Adam wie, jak przygotować się i dbać o swój organizm na najtrudniejszym rajdzie świata.

Śniadanie

Dakarowe Śniadanie © Adam Tomiczek

"Poranki na Rajdzie Dakar nie są łatwe, bo trzeba wstawać o 3 nad ranem i szykować się na cały dzień i kilkaset kilometrów spędzanych na motocyklu. O takiej wczesnej godzinie, kiedy do tego jeszcze dochodzi stres przed długą jazdą, zjedzenie obfitego śniadania nie jest łatwe, ale trzeba dostarczyć jak najwięcej kalorii."

"Mam sprawdzone, że na mnie najlepiej działa owsianka z masłem orzechowym, bananem i orzechami. Do tego oczywiście kawka i mogę startować. Po takim śniadaniu jestem dobrze przygotowany do ruszania na etap".

"Od Rafała Majki podpatrzyłem jeszcze patent z imbirem i kurkumą zalewany gorącą wodą, który rozgrzewa i reguluje pracę jelit, bo jeżeli któregoś dnia będziemy mieli problem z układem pokarmowym, czy odżywianiem to jest to już nie do odrobienia".

Przed odcinkiem

Jedzenie na etapie Rajdu Dakar © Adam Tomiczek

"Po obfitym śniadaniu jestem w stanie bez problemu przejechać dojazdówkę i być prawie gotowym do startu na odcinek. Prawie, bo wciskam w siebie jeszcze jakieś batony energetyczne i kilka daktyli, żeby dostarczyć jak najwięcej kalorii zanim zacznie się walka o cenne minuty".

"Dolewam oczywiście jeszcze samej wody do camelbaga, w którym rano było rozpuszczone Vitargo. Dzięki temu, że robi się ono mocno rozwodnione to nie muszę się obawiać, że przez wysokie temperatury skrystalizuje się i będzie problem z jego wypiciem".

Na odcinku

Jedzenie na odcinek Rajdu Dakar © zele-energetyczne-vitargo-jedzenie-na-odcinek-rajdu-dakar

"Na odcinku liczy się każda minuta i trzeba być cały czas skupionym, żeby nie popełnić żadnego błędu, więc nie ma czasu na normalne jedzenie. Nie można jednak pozwolić sobie jedynie na picie i trzeba dostarczać również węglowodany. Zawsze mam więc ze sobą zapas żeli energetycznych i magnezu, które mogę spożyć nawet podczas jazdy".

Po etapie

Po-etapowe jedzenie na Rajdzie Dakar © Adam Tomiczek

"Po zakończonym etapie na szybko ładuję w siebie to, co dostajemy od organizatora - bułeczki, rogaliki z czekoladą i miodem. Garść orzechów oraz jakieś szybkie danie jak tuńczyk z ryżem i warzywami czy owoce. Nic tak jednak nie smakuje jak sucha bułka z majonezem!"

Obiad

Obiad na Rajdzie Dakar © Adam Tomiczek

"Pierwszym ciepłym posiłkiem po skończonym obiedzie jest to, co znajdziemy na dakarowej stołówce - najczęściej są to makarony z mięsem, czy lazania. Nie są to może najpyszniejsze dania, ale nikt nie wybrzydza, tylko ładuje w siebie tyle kalorii, ile da radę, bo to energia na kolejne dni".

Kolacja

Kolacja na Rajdzie Dakar © Adam Tomiczek

"Na kolację jemy to, co sobie sami ugotujemy. Najczęściej też są to jakieś makarony, czy ryż z sosem i tuńczykiem. Tutaj możemy już trochę "poszaleć" i zrobić coś bliżej naszym kulinarnym gustom. Wiadomo, że to nie smak jest najważniejszy, ale im coś smaczniejsze, tym łatwiej tego dużo zjeść i dostarczyć dużo kalorii".