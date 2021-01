7 rzeczy, które musisz wiedzieć przed finałem Rajdu Dakar 2021

1. Trzy kontynenty Peterhansela

Stephane Peterhansel nie przez przypadek nosi przydomek Mr Dakar. Do tej pory triumfował w 13 edycjach na motocyklu i w samochodzie oraz na dwóch kontynentach. W Arabii Saudyjskiej jedzie jak mało kto. Prowadzenie objął na drugim etapie, choć przez pierwszych osiem odcinków specjalnych nie wygrał ani razu. Na pierwszy triumf w edycji 2021 musiał czekać do dziewiątego etapu - to jego 81. etapowe zwycięstwo licząc zarówno starty na motocyklu jak i autem.

2. Słodka 14 Nassera