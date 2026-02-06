Wiek rekordów. W XXI wieku Dakar przyniósł wiele historycznych wyników!

Heroiczne zwycięstwo Luciano Benavidesa w Dakarze 2026 rozpaliło wyobraźnię kibiców offroadu na całym świcie. Argentyńczyk wygrał najtrudniejszy rajd świata w kategorii motocykli z przewagą… 2 sekund w klasyfikacji generalnej! Wyczyn zawodnika zespołu Red Bull KTM Factory Racing zainspirował nas do uważnego prześledzenia wyników w XXI wieku. Okazuje się, że obecne stulecie przyniosło wiele przełomowych osiągnięć w blisko półwiecznej historii rajdu. Oto najciekawsze statystyki!

Luciano Benavides wygrał Dakar o 2 sekundy! © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Peterhansel - król wszystkich rekordów

Szereg rekordów wszech czasów w Dakarze dzierży Stephane Peterhansel . Francuz otwiera najważniejszą klasyfikację – wygrał 14 rajdów: 6 razy triumfował motocyklem, 8 razy samochodem. Był najszybszy na 83 odcinkach specjalnych i jako jedyny w historii wygrał 3 kolejne edycje w klasyfikacji motocyklistów: w edycjach 1991, 1992 i 1993. Co ciekawe, „Monsieur Dakar” nie w tej kategorii żadnego innego miejsca na podium – kończył Dakar w TOP3 sześciokrotnie i za każdym razem na najwyższym stopniu podium.

Peterhansel wygrywał Dakar na motocyklu jeszcze w XX wieku © [unknown]

W edycji 2026 Peterhansel wystartował w klasie Stock, stając na starcie Dakaru po raz 36. w karierze! Wyrównał tym samym wynik słynnego Yoshimasa Sugawary. Japończyk startował motocyklem, samochodem i w ciężarówce nieprzerwanie w latach 1983 – 2019! Samuraj z Hokkaido ma na koncie najwięcej finiszów w historii – docierał do mety w aż 29 edycjach. Jest też zawodnikiem, który zaliczył najwięcej podiów… nie wygrywając przy tym ani razu całego rajdu (sześciokrotnie był 2. w klasyfikacji generalnej, a raz 3.).

Yoshimasa Sugawara © DPPI/ASO Dakar

Peterhansel wygrał dokładnie 50 samochodowych odcinków specjalnych. Do niedawna dzielił ten rekord z Finem, Ari Vatanenem, a w tegorocznej edycji do tego elitarnego grona dołączył Nasser Al – Attiyah. W 2026 roku Katarczyk wygrał swój 6. Dakar i w kategorii kierowców samochodów ustępuje na liście wszech czasów tylko Peterhanselowi, a w styczniu zrównał się z nim w liczbie rajdów ukończonych na podium w klasyfikacji generalnej (12).

Nasser poprowadził Dacię do zwycięstwa w Dakarze © Red Bull Content Pool

Najwięcej oesów w jednej edycji wygrał Pierre Lartigue . W 1994 roku Francuz był najszybszy na 10 odcinkach specjalnych i nikt od przeszło 30 lat nie pobił jego wyniku. W XXI wieku trzech zawodników było w stanie wygrać 7 etapów w jednej edycji rajdu – Jean Louis Schlesser w 2001, Carlos Sainz w 2011 oraz Sebastien Loeb w 2023. Co ciekawe… żaden z nich, mimo dominacji na większości oesów, nie wygrał w tych latach klasyfikacji generalnej!

Cyril Despres © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Także wśród motocyklistów Peterhansel może pochwalić się największą liczbą wygranych odcinków specjalnych, ale w tej kategorii dzieli fotel lidera ze swoim rodakiem, pięciokrotnym zwycięzcą Dakaru, Cyrilem Despresem – obaj byli najszybsi na 33 motocyklowych oesach. Trzeci w tej klasyfikacji Joan Barreda Bort ma na koncie 29 zwycięstw etapowych i… ani jednego wygranego Dakaru na koncie (dwukrotnie był 5. w generalce, w latach 2017 i 2022).

Najstarszym zwycięzcą Rajdu Dakar pozostaje Josef Machacek . Czech wygrał swoim Can-Amem klasę lekkich pojazdów w 2021 roku, mając na karku 63 lata. 12 lat wcześniej Machacek był najlepszy w rywalizacji quadowców i do dziś pozostaje jedynym zawodnikiem, który triumfował w obu tych klasach.

Josef Machacek w akcji © Alessio Corradini

Po drugiej stronie wiekowej skali świetnie radzili sobie Polacy. Eryk Goczał pozostaje najmłodszym zwycięzcą etapu w kategorii pojazdów SSV. W edycji 2023 triumfował na pierwszym odcinku specjalnym mając zaledwie 18 lat i 53 dni, a niespełna dwa tygodnie później przypieczętował triumf w klasyfikacji generalnej tej klasy.

Konrad Dąbrowski w akcji © Duust Rally Team

Konrad Dąbrowski pozostaje najmłodszym w historii motocyklistą, który ukończył Rajd Dakar. Wielokrotny mistrz świata juniorów dotarł do mety w Dżuddzie 15 stycznia 2021, mając zaledwie 19 lat i 162 dni. Dąbrowski wystartował w pięciu edycjach Dakaru – ukończył wszystkie, za każdym razem finiszując na lepszej pozycji w klasyfikacji generalnej. W 2026 roku był 13. w generalce i 4. w klasie Rally2, co jest najlepszym wynikiem polskiego motocyklisty od ponad dekady – w edycji 2014 Kuba Przygoński zajął 6. miejsce w generalce.

Konrad Dąbrowski - Dakar 2024 © JULIEN DELFOSSE / imago sport / Forum

W XXI wieku 16 razy rozegrano na Dakarze rywalizację quadów. Wszystkie edycje wygrali zawodnicy jadący Yamahami! Raz, w 2015 roku, wygrał Polak, Rafał Sonik. Po 3 triumfy mają na koncie Ignacio Casale i Marcos Patronelli. Ostatni raz mistrza w klasie quadów wyłoniono w 2024 roku – chociaż aż 6 etapów wygrał wtedy Alexandre Giroud, w klasyfikacji generalnej najlepszy był Manuel Andujar.

Najwięcej załóg zgłoszono do rajdu w 1988 roku, kiedy na klasyczną trasę z Paryża do Dakaru ruszyło aż 603 zawodników. XXI wiek jest rekordowy jeśli chodzi o tych, którzy dotarli do mety. W 2022 roku rajd ukończyło łącznie 317 zawodników, a 5 lat wcześniej – na trasach Boliwii, Paragwaju i Argentyny imprezę ukończył rekordowy odsetek uczestników, ponad 77% spośród tych, którzy ruszyli z Asuncion.

Dakar 2006 © [unknown]

Wynik Luciano Benavidesa – wygrana w klasyfikacji generalnej o 2 sekundy - wydaje się rekordem trudnym do pobicia. W tym stuleciu mieliśmy kilka wyników „na styku”, ale też wiele sytuacji, w których zwycięzcy deklasowali resztę stawki. Oto największe i najmniejsze różnice w generalce, w trzech najbardziej prestiżowych kategoriach.

Motocykle - 2 sekundy różnicy na mecie!

W 2026 roku Luciano Benavides pokonał wszystkie odcinki specjalne w łącznym czasie 49 godzin i 41 sekund. Drugi na mecie Ricky Brabec stracił do zwycięzcy 2 sekundy! Na drugim biegunie jest Marc Coma. W 2014 roku Hiszpan pokonał drugiego w klasyfikacji, swojego rodaka Jordi Viladomsa o 1 godzinę 52 minuty i 27 sekund. Warto zaznaczyć, że w tej edycji 3. na piątym etapie i 6. w klasyfikacji generalnej, był Kuba Przygoński, co do dziś pozostaje najlepszym w historii wynikiem polskiego motocyklisty.

Kuba Przygoński w akcji © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Samochody - rekordowy Masuoka

Największą przewagę w XXI wieku zbudował w 2003 roku Hiroshi Masuoka. Japończyk wygrał, pokonując Francuza Jeana Pierre Fontenaya o 1 godzinę 52 minuty i 12 sekund. Co ciekawe, dwa lata wcześniej Masuoka minimalnie przegrał Dakar – Niemka Jutta Kleinschmidt (jedyna kobieta, która wygrała Dakar samochodem) była szybsza od niego zaledwie o 2 minuty i 39 sekund. Nie była to jednak najmniejsza przewaga w klasie samochodów. W 2010 roku wygrał Carlos Sainz. Hiszpan pokonał w generalce Nassera Al – Attiyah o zaledwie 2 minuty i 12 sekund.

Carlos Sainz © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Warto dodać, że w roku, w którym odwołano Rajd Dakar (2008), w ostatniej chwili zdecydowano się rozegrać rywalizację na trasach Węgier i Rumunii w ramach Central Europe Rally. W tej zorganizowanej naprędce imprezie Carlos Sainz pokonał w generalce Peterhansela o 2 minuty i 1 sekundę.

W saudyjskiej erze Rajdu Dakar (od 2020 roku) największą przewagę zbudował Nasser Al – Attiyah. W 2023 roku Katarczyk pokonał drugiego na mecie Sebastiena Loeba o 1 godzinę 20 minut i 49 sekund. Z drugiej strony, w edycji 2025 reprezentant gospodarzy, Yazeed Al-Rajhi wygrał z Henkiem Lateganem tylko o 3 minuty i 47 sekund.

Dakar 2014 © [unknown]

Ciężarówki - też było bardzo blisko!

Najbardziej zacięta rywalizacja XXI wieku w wadze ciężkiej miała miejsce na bezdrożach Chile i Argentyny. W 2014 roku Andriej Karaginov pokonał Gerarda de Rooy’a o 3 minuty i 11 sekund, co w klasie ciężarówek jest różnicą mikroskopijną! Szczególna była walka w 2001 roku, ostatnia w historii rozgrywana na trasie z Paryża do Dakaru. Karwana pokonała ponad 10 tysięcy kilometrów, przemierzając Francję, Hiszpanię, Maroko, Saharę Zachodnią, Mauretanię, Mali i Senegal. Zwycięzca w klasie ciężarówek, Karel Loprais, wygrał przejeżdżając wszystkie odcinki specjalne z łącznym czasem 93 godziny, 40 minut i 37 sekund! Czech wyprzedził drugiego na mecie Sugawarę aż o 8 godzin, 9 minut i 15 sekund!