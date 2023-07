WRC: Rajd Estonii z hat-trickiem Kallego Rovanpery?

, to punktował w każdej rundzie, nie zajął miejsca niższego niż czwarte, a do tego dokłada solidną porcję bonusowych punktów za wysokie lokaty na tzw. Power Stage’ach. Nie to, co jego najgroźniejsi rywale w autach konkurencji.

Przed Rovanperą dwie imprezy, które są skrojone pod jego styl jazdy, a tym samym są szansą na powiększenie przewagi nad rywalami. Rajdy Estonii i Finlandii to piekielnie szybkie rundy rozgrywane na szutrowych drogach, które premiują odwagę i doskonały opis trasy. Młody Fin w estońską imprezę wygrywał już do tej pory dwukrotnie - teraz czas na hat-trick. Przed rokiem dokonał tego jako kierowca otwierający trasę, więc i w tym roku pozycja nr jeden nie powinna być dla niego utrudnieniem. Ponadto zespół wprowadził modyfikacje do GR Yarisa Rally1, które zwiększyły moc silnika, więc na braki potencjału pod prawą stopą narzekać nie powinien.

Przed Rovanperą dwie imprezy, które są skrojone pod jego styl jazdy, a tym samym są szansą na powiększenie przewagi nad rywalami. Rajdy Estonii i Finlandii to piekielnie szybkie rundy rozgrywane na szutrowych drogach, które premiują odwagę i doskonały opis trasy. Młody Fin w estońską imprezę wygrywał już do tej pory dwukrotnie - teraz czas na hat-trick. Przed rokiem dokonał tego jako kierowca otwierający trasę, więc i w tym roku pozycja nr jeden nie powinna być dla niego utrudnieniem. Ponadto zespół wprowadził modyfikacje do GR Yarisa Rally1, które zwiększyły moc silnika, więc na braki potencjału pod prawą stopą narzekać nie powinien.

Przed Rovanperą dwie imprezy, które są skrojone pod jego styl jazdy, a tym samym są szansą na powiększenie przewagi nad rywalami. Rajdy Estonii i Finlandii to piekielnie szybkie rundy rozgrywane na szutrowych drogach, które premiują odwagę i doskonały opis trasy. Młody Fin w estońską imprezę wygrywał już do tej pory dwukrotnie - teraz czas na hat-trick. Przed rokiem dokonał tego jako kierowca otwierający trasę, więc i w tym roku pozycja nr jeden nie powinna być dla niego utrudnieniem. Ponadto zespół wprowadził modyfikacje do GR Yarisa Rally1, które zwiększyły moc silnika, więc na braki potencjału pod prawą stopą narzekać nie powinien.