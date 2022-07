Pierwszy taki Rajd Estonii WRC: Kalle Rovanperä kontra Ott Tänak

Rajd Estonii rozpoczyna serię imprez w kalendarzu WRC, gdzie liczy się przede wszystkim prędkość i odwaga. Dwie z nich rozegrane zostaną na szutrze (Estonia i Finlandia), a trzecia, belgijski Rajd Ypres, na asfalcie. Teraz poznamy pełnię możliwości nowych, hybrydowych rajdówek.

W Estonii kierowcy WRC pojawią się po raz trzeci. W tym roku do pokonania będzie 314 km podzielonych na 24 odcinki specjalne . Drogi są szutrowe, piekielnie szybkie, a do tego najeżone wzniesieniami i hopami, które katapultują auta na kilkadziesiąt metrów. Dużą rolę odgrywa pilot, który musi nadążać z dyktowaniem trasy i ma minimalny margines na błąd - delikatny zjazd poza drogę w większości przypadków oznacza koniec ścigania. Do tego dochodzą techniczne sekcje, które wymagają od kierowcy precyzji prowadzenia.

5 min Co musisz wiedzieć o Rajdzie Estonii? Od profilu OS-ów, po najbardziej pamiętne momenty – oto, co musisz wiedzieć o Rajdzie Estonii!

Rajd rozpoczyna się w czwartek w Tartu , a najwięcej pracy kierowcy i piloci będą mieli w piątek, gdy do pokonania jest aż 139 km ze stoperem w ręku. W niedzielę kierowcy pojawią się na oesie Kambja, który stał się prawdziwą ikoną tego rajdu. Licząca niespełna 16 km próba będzie także tzw. Power Stagem, za który przyznane będą dodatkowe punkty dla pięciu najszybszych załóg. Trasa tej próby łączy długi proste z technicznymi zakrętami, a kierowcy będą ścigać się w iście bajkowej scenerii z lasami i jeziorami.

Po raz pierwszy odkąd Rajd Estonii dołączył do WRC kibice będą wszędzie. W dwóch poprzednich edycjach z powodu pandemii zrezygnowano z uroczystych i otwartych dla fanów ceremonii startu i mety, dostęp do parku serwisowego też był mocno ograniczony. Teraz żywiołowi kibice będą wszędzie, tworząc absolutnie unikalną, rajdową atmosferę.

Tego rywale Toyoty nie chcieli usłyszeć

Toyota Gazoo Racing prowadzi w klasyfikacji producentów, a Kalle Rovanpera zdominował pierwszą część sezonu, wypracowując sobie aż 65-punktową przewagę nad Thierrym Neuvillem . Okazuje się, że na Rajd Estonii zespół przygotował pakiet poprawek. Do tej pory Toyota koncentrowałą się na jak największej niezawodności GR Yarisa Rally1 - cztery auta na czterech najwyższych lokatach Rajdu Safari to chyba najlepszy dowód na to, że pod tym kątem robota została wykonana przynajmniej bardzo dobrze. Teraz czas na osiągi.

4 min Najlepsze momenty – Rajd Estonii 2021 Sprawdź najlepsze momenty z Rajdu Estonii, będącego największą imprezą motorsportową nad Bałtykiem.

Toyota zdaje sobie sprawę, że trzy najbliższe rajdy (Estonia, Finlandia, Belgia) to imprezy, w których kierowcy muszą jak najczęściej wciskać gaz w podłogę i oczekują jak największej mocy i jak największego momentu obrotowego. A to Hyundai miał do tej pory mocniejszy silnik, ale jego auto gorzej prowadziło się w zakrętach i nie było tak niezawodne. Oprócz mocniejszego motoru GR Yaris Rally1 otrzyma też nowe tylne skrzydło.

Zwiększenie mocy GR Yarisa Rally1 może pomóc liderowi mistrzostw świata. Kaller Rovanpera wygrał w tym sezonie cztery z sześciu rund, ma 65 punktów przewagi w klasyfikacji kierowców, ale w rajdach szutrowych otwieranie trasy oznacza tzw. czyszczenie drogi kolejnym zawodnikom. Co prawda młody Fin wygrał w tym sezonie już dwie szutrowe imprezy, w których startował jako lider cyklu, ale w Estonii może być o to trudno. Powód? To bardzo szybki rajd, w którym trzeba atakować od pierwszych metrów, a straty odrabia się bardzo trudno. Rovanpera jednak na takich drogach czuje się więcej niż dobrze. W końcu w Finlandii wychowywał się na bardzo podobnych trasach, a przed rokiem w Estonii odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w WRC. Na pewno jest w gronie faworytów i w tym roku. Ponadto dobre, bo nieco dalsze, pozycje startowe Elfyna Evansa i Esapekki Lappiego - będą ruszać odpowiednio jako szósty i dziewiąty kierowca, dają Toyocie spore szanse na to, że kolejny rajd zakończy z dużą zdobyczą punktową.

3 min Zobacz jak Kalle Rovanperä wygrał Rajd Estonii! Sprawdź koniecznie, jak Kalle Rovanperä zapisał się na kartach historii, wygrywając Rajd Estonii mając zaledwie 20 lat i stając się tym samym najmłodszym triumfatorem, jakiego widziano w WRC.

Na co stać Tanaka?

Ott Tanak jest bezsprzecznie faworytem Rajdu Estonii. To de facto jego impreza i będzie to czuć w każdym miejscu, gdzie pojawią się rajdówki. Wygrał tutaj w 2020 roku, gdy rajd debiutował w mistrzostwach świata, a w sumie zwyciężał w nim aż czterokrotnie. Zagadką pozostaje to, czy jego Hyundai i20 N Rally1 da mu szansę walki o zwycięstwo. “To wielkie wyzwanie, a my musimy być szybcy od pierwszego metra i mieć pewność, że wyciśniemy z auta maksimum jego potencjału, bo na szutrze to auto spisywało się do tej pory bardzo dobrze” - mówi Tanak.

Estończyk triumfował w końcu w Rajdzie Sardynii , ale poza tym rok 2022 to dla niego czas wzlotów i upadków. Podobnie jak dla całej ekipy Hyundaia. Koreańska marka jako ostatnia rozpoczęła budowę hybrydowej rajdówki zgodnej z nowym regulaminem i cały czas próbuje nadrobić dystans do konkurentów. A ten jest spory - na półmetku sezonu Hyundai ma 62 punkty straty do Toyoty.

Czas na przełamanie Craiga Breena

Ten sezon miał pokazać prawdziwą prędkość Craiga Breena . Irlandczyk został postacią numer 1 w zespole M-Sport i to na nim w największej mierze ciąży odpowiedzialność zdobywania punktów. 5. miejsce w klasyfikacji generalnej i dwa rajdy ukończone na podium to wciąż nieco za mało. Breenowi do dołączenia do ścisłej czołówki WRC wciąż brakuje jednak wygranej w mistrzostwach świata. W swojej karierze już ośmiokrotnie stawał na podium i na liście wszech czasów zawodników, którzy kończyli rajdy WRC w Top3, ale nie wygrywali zajmuje drugie miejsce.

Craig Breen podczas Rajdu Safari w Kenii © Red Bull Content Pool

Lepszego momentu na przełamanie niż Rajd Estonii może nie być. Breen lubi tę imprezę, dwukrotnie dojeżdżał na drugim miejscu, a jego tegoroczna pozycja startowa podczas pierwszego dnia (piąta) daje mu szansę na jazdę naprawdę dobrym tempem bez konieczności oczyszczania trasy kolejnym zawodnikom. Breen na szybkich oeasach po luźnej nawierzchni czuje się jak w domu. Czas, by pokazał, że stać go na wygrywanie. W końcu jego Ford Puma Rally1 to auto z dużym potencjałem, co pokazał Sebastien Loeb w Rajdzie Monte Carlo

Kajetanowicz broni prowadzenia w MŚ

Po zwycięstwie w Rajdzie Safari Kajetan Kajetanowicz został liderem WRC 2 Open, a jego przewaga nad drugim Yohanem Rosselem wynosi trzy punkty. Kierowca z Ustronia postara się powiększyć przewagę w Estonii, w którym do tej pory startował już czterokrotnie i dwa razy był drugi, gdy była to runda mistrzostw Europy.

Maciej Szczepaniak i Kajetan Kajetanowicz na podium WRC2 w Kenii © Red Bull Content Pool

Rywali ma jednak poważnych - Norweg Andreas Mikkelsen wygrał w tym sezonie już dwie rundy WRC 2, Fin Teeemu Suninen jest piekielnie szybki na szutrze, podobnie jak jego rodacy - Emil Lindholm i Jari Huttunen. Do tego do mistrzostw świata w aucie WRC 2 wraca też Hayden Paddon.

W Estonii zobaczymy też drugiego polskiego kierowcę - Mikołaj Marczyk uczy się mistrzostw świata i robi to w dobrym stylu. W trzech dotychczasowych startach zawsze meldował się w czołowej dziesiątce, a jego najlepszy wynik to czwarte miejsce w Portugalii.