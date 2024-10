Rajd Europy Centralnej WRC. Thierry Neuville z pierwszą piłką meczową

, swoim zespołowym kolegą, wynosi 29 punktów. Matematyczne szanse na tytuł mają wciąż także reprezentanci Toyoty - Sebastien Ogier (41 punktów straty) oraz Elfyn Evans (46 punktów straty). Ale wątpliwe, by dla tej dwójki to był cel numer jeden.

Do końca sezonu pozostały już tylko dwa asfaltowe rajdy, a do wzięcia jest maksymalnie 60 punktów.

Pełna pula po sobotnich odcinkach specjalnych dla Neuville’a wyklucza z dalszej rywalizacji Ogeira i Evansa, a jeśli Tanak będzie na miejscu siódmym lub niższym, to także jego. Jeśli Belg zajmie miejsce niższe niż pierwsze, to trzeba brać kalkulatory w dłoń i analizować miejsca poszczególnych rywali z uwzględnieniem wyników po sobocie, z niedzielnych prób oraz z kończącego rajd Power Stage’a. Dla Tanaka nawet wypadnięcie z drogi czy awaria w piątek lub sobotę nie zamyka drogi do mistrzostwa - w niedzielę wciąż może zgarnąć nawet 12 punktów.

